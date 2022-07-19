COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

警心軟替無照騎車拾荒翁撤單！惹禍上身挨告貪汙　現況曝

▲台中市一位員警攔查老翁無照騎車，但因為得知對方家境困難於是撤銷罰單，事後卻被依貪汙治罪條例起訴。（示意圖／翻攝pixabay）
▲台中市一位員警攔查老翁無照騎車，但因為得知對方家境困難於是撤銷罰單，事後卻被依貪汙治罪條例起訴。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-19 21:21:52

台中市一位洪姓員警，在執勤時發現一位老翁騎乘的機車沒有掛車牌，且老翁也沒有駕照，攔查後依法開單。不過老翁不斷求情，自述靠拾荒維生經濟狀況實在不佳，洪警於是心軟替老翁撤單。不料事情曝光後，洪警被檢方依照《貪汙治罪條例》起訴，一審判決無罪，檢方不服提起上訴，最新二審判決出爐仍然維持無罪，全案定讞。而台中警方也曝光了洪姓員警的最新現況。

我是廣告 請繼續往下閱讀
回顧本案，洪姓員警在2019年3月執勤期間，在台中清水區攔查了一位無照騎乘無牌機車的拾荒老翁，洪警當下依法開單，但老翁不斷求情，洪警於是跟隨老翁返家，確認老翁僅憑拾荒維生，經濟狀況確實不好，所以才騎乘鄰居的報廢機車，而鄰居也證實此事。

洪警考量老翁生計困難，出於同情心，認為自己有裁量的空間，於是替老翁撤單。但洪警把原本要開給老翁的罰單，將相關資料劃掉後改開給另一位闖紅燈的林姓男子，結果林男收到罰單後發現上面有塗改痕跡，於是提起申訴，而讓撤單一事曝光。

檢方於是依《貪汙治罪條例》的圖利罪起訴洪姓員警，洪姓員警也一度遭到停職調查。台中地院一審判決洪警無罪，檢方不服提起上訴，認為無照駕駛不存在裁量權的空間，然而台中高分院最新二審判決出爐，仍然維持無罪判決，全案定讞。

警方表示，洪姓員警一審獲判無罪後就已復職，停職期間的薪水也已拿到。而事後洪姓員警從清水分局調任至第五分局，不過洪姓員警目前正在申請育嬰假期間，並未開始上班。（編輯：倪浩軒）

雲林婦採竹筍失蹤3天！村民請出神明坐鎮　今尋獲遺體

連靜雯落愛情圈套慘破財！吳淡如授「1方法」秒看穿陷阱

矽品精密彰化廠爆工安意外　堆高機從5樓墜落！駕駛命危

戶外散步算運動免戴口罩！王必勝：口罩令8月有望再放寬

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀