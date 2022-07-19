警心軟替無照騎車拾荒翁撤單！惹禍上身挨告貪汙 現況曝
台中市一位洪姓員警，在執勤時發現一位老翁騎乘的機車沒有掛車牌，且老翁也沒有駕照，攔查後依法開單。不過老翁不斷求情，自述靠拾荒維生經濟狀況實在不佳，洪警於是心軟替老翁撤單。不料事情曝光後，洪警被檢方依照《貪汙治罪條例》起訴，一審判決無罪，檢方不服提起上訴，最新二審判決出爐仍然維持無罪，全案定讞。而台中警方也曝光了洪姓員警的最新現況。
回顧本案，洪姓員警在2019年3月執勤期間，在台中清水區攔查了一位無照騎乘無牌機車的拾荒老翁，洪警當下依法開單，但老翁不斷求情，洪警於是跟隨老翁返家，確認老翁僅憑拾荒維生，經濟狀況確實不好，所以才騎乘鄰居的報廢機車，而鄰居也證實此事。
洪警考量老翁生計困難，出於同情心，認為自己有裁量的空間，於是替老翁撤單。但洪警把原本要開給老翁的罰單，將相關資料劃掉後改開給另一位闖紅燈的林姓男子，結果林男收到罰單後發現上面有塗改痕跡，於是提起申訴，而讓撤單一事曝光。
檢方於是依《貪汙治罪條例》的圖利罪起訴洪姓員警，洪姓員警也一度遭到停職調查。台中地院一審判決洪警無罪，檢方不服提起上訴，認為無照駕駛不存在裁量權的空間，然而台中高分院最新二審判決出爐，仍然維持無罪判決，全案定讞。
警方表示，洪姓員警一審獲判無罪後就已復職，停職期間的薪水也已拿到。而事後洪姓員警從清水分局調任至第五分局，不過洪姓員警目前正在申請育嬰假期間，並未開始上班。（編輯：倪浩軒）