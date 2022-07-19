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2022年桃園電影節開跑！溫貞菱化身「靈氣女神」現身

▲溫貞菱擔任本屆桃園電影節影展大使，出席2022桃園電影節開跑記者會。（圖／桃園電影節提供）
▲溫貞菱擔任本屆桃園電影節影展大使，出席2022桃園電影節開跑記者會。（圖／桃園電影節提供）

記者李亞妮/綜合報導

2022-07-19 21:00:14

2022桃園電影節今（19）日舉辦開跑記者會活動，桃園市政府副秘書長邱俊銘，與文化部影視及流行音樂產業局徐宜君局長、影展大使温貞菱、策展人楊元鈴、開幕片《科學少女》導演莊景燊等人均出席，除了為影展暖身，也正式向影迷宣告這場闊別兩年，終於以實體影展形式回歸的桃園電影盛會正式開跑！

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開幕片《科學少女》導演邱俊銘致詞時表示，「從2020到2022，這七百多個日子無論對桃園人及所有台灣人而言，一路走來並不容易，透過今年的主題『魔幻時刻』，邀請影迷在歷經偏離常軌的生活後，能在後疫情時代回到戲院，藉由這些精采的新舊電影，感受影像帶來的動人時刻。」

策展人楊元鈴也指出，今年共有59部精采作品於十日展期接力放映，三大單元除了「魔幻電影院」聚焦大師名作到新銳鬼才，子單元「辯士留聲機」重返默片時代辯士解說電影的現場外，「未來當下」則著眼當代對未來的想像，藉電影將浮世百態、奇詭人生幻化為一篇篇動人的影像絮語。


▲2022桃園電影節開跑記者會上全體貴賓大合照。（圖／桃園電影節提供）
▲2022桃園電影節開跑記者會上全體貴賓大合照。（圖／桃園電影節提供）
影展大使温貞菱今（19）日為桃園電影節現身宣傳， 記者會上也首度曝光，由温貞菱主演的影展形象廣告，影像風格配合年度主題「魔幻時刻」遊走於虛實交界，温貞菱在形象廣告中化身為充滿靈氣，活潑漫步於電影院內外的女演員，下一秒又變成在戲院觀看自己演出的影迷，觀賞大銀幕上遊走漫步的自己同時，演員温貞菱與影迷温貞菱，最後奇幻地在電影院共度一段魔幻時光。

即將在8月在桃園電影節世界首映的開幕片《科學少女》導演莊景燊也特別出席記者會，他在致詞時提到自己和桃園非常有緣，除了大學在中壢讀書，先前他也以《最乖巧的殺人犯》獲選桃園電影節開幕片，去年上檔的影集《神之鄉》則是全程在大溪拍攝，對於這次再以《科學少女》獲選影展開幕片，他直呼相當榮幸，「在桃園，無論是影展活動或是拍攝影片，我都可以感受到很強大的溫暖和友善，在我心裡，桃園真的可以說是我第二家鄉！」

2022桃園電影節將於8月19日至8月28日於桃園新光影城、in89統領影城與中央大學人文藝術中心107電影院等地接續映演，7月23日下午2點搶先於桃園光影文化館舉辦選片指南，電影票券將自7月25日12:00起於OPENTIX兩廳院售票生活開放購買，更多影展資訊與活動詳情，敬請鎖定桃園電影節臉書粉絲專頁與官方網。

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