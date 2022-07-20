陳嫺靜首次嘗試肢體表演　笑稱「連走路都不會走了」

陳嫺靜與新銳演出團隊 semi 共同製作之線上演出《潛與意識》於8/21開唱，門票已正式在Ticket PLUS遠大販售。這場表演結合劇場藝術，semi團隊以陳嫺靜創作中的內向特質為發想，讓觀眾透過視覺及肢體表演更直接的進入陳嫺靜的內心世界。幕後團隊集結文學、舞台設計、燈光...等跨領域人才，共同完成這次突破既有框架的表演。為了演出，陳嫺靜首次嘗試舞蹈，與四位舞者共演，過程中最困難的是在演出同時執行設定好的動作，更改了她平時的移動習慣，彩排時讓她一度陷入膠著，事後笑稱：「連走路都不會走了。」
《潛與意識》是陳嫺靜與semi團隊合作，首次以線上形式呈現演出，從初試啼聲就備受關注的她，這次透過團隊與自己的創意結合，展示了自己甚至所有創作者背後的內心世界，讓觀眾能更貼近真實的她。團隊中的新銳作家鍾旻瑞擔任這次演出的編劇及導演，曾獲林榮三文學獎小說首獎的他有著敏銳的觀察力，他與編舞老師劉力瑋藉由對陳嫺靜的觀察與了解，從她的「內向特質」為出發，將演出加入劇場元素，包括戲劇、舞蹈...等，讓陳嫺靜除了唱歌外，更得運用肢體表演，對陳嫺靜來說是一大挑戰，透過這次陳嫺靜提前上了肢體課，而後分享心得：「我的肢體一直都不是很協調，對運動也不在行，學生時期連大隊接力都很少被排到棒次，這次與其說是跳舞，倒不如說是用肢體進行一種表達。很感謝舞蹈老師力瑋一直根據我原來身體的動線對舞步作出調整，嘗試使用到很多沒使用過的肌肉，沒想到我的身體裡還有這麼多可以動的部位。」
演出的時序從午夜到日出，陳嫺靜展示了在這些時刻意識及腦內的活動狀態。探索過程中，她在重複的日常產生矛盾，自我逐漸崩解，分裂出的意識則成為了形象相似的舞者們，隨著與舞者的共舞互動，彼此的關係時而緊張時而親密，象徵著一次次與不同自我的對話，尾聲則是太陽升起，陳嫺靜睜開雙眼回歸日復一日的日常。
表演彩排時，陳嫺靜提到：「因為要記得動線、有很多事先預定要做的事，所以完全可以在表演時感覺到周圍改變的細節，跟周遭環境的互動感更強了。」她也笑說以前演唱會的過程時大部分什麼都沒想，只專注在自己身上，就像坐很高的遊樂設施，手腳抓緊、眼睛往前看，橫隔膜癢癢，不過咻一下就過了。這次在表演形式上的「解鎖」也讓陳嫺靜轉往接觸更多不同的領域，希望未來能有各種機會挑戰自己。
這次幕後團隊陣容集結來自各領域的專業工作者，其製作團隊 semi 致力於推廣非典型演唱會製作，舞台設計由山峸製造設計充滿故事性的元素於舞台，燈光設計團隊吉拉事業作品類型跨足戲劇與演唱會，各方運用過往與金曲樂團美秀集團、草東沒有派對、I Mean Us 的合作經驗，共同完成這次充滿劇場感的線上演出。（編輯：楊穎軒）