名家論壇》楊威利／西南防空識別區重要　但海峽中線呢

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※國際軍事新聞大眾關注很好，但還是要多關注自己。新聞
※現階段偵測器材進步，差別只在是否要公布。
7月12日，國防部發言人孫立方針對國軍只公布西南防空識別區共機動態、卻沒有對其他區域動態的新聞議題表示，國防部會考量全般區域情勢再適時公布相關訊息。※國際軍事新聞大眾關注很好，但還是多關注自己。
整個七月份，台灣各界最關心的軍事新聞當屬美軍環太平洋演習，以及七月底的漢光38號演習。環太平洋演習，某電子媒體還向美軍高階將官提問，美軍對台灣問題的看法而倍受國人矚目，後續外媒陸續報導這則新聞進而引發國際間對台灣的注意。總的來說這是件好事，越多媒體與輿論關心台灣議題，希望日後在台灣有事時，這些媒體也能如此關注。但7月15日，國防部發布的共機動態圖，卻讓各家媒體爆出共機穿越中線的新聞。
事實上早在7月8日，路透社報導共機穿越海峽中線以及侵擾海峽北端的新聞，隨即國防部證實了這個消息。就整個新聞的關注度來說，大眾反而比較在意兩年後的2024年，美國是否讓台灣參加環太平洋演習的新聞。這不對阿，目前已經發生了共機侵犯中線，先由外媒披露，國防部證實的新聞，這種大事不關心卻去關心兩年後的事？
實則我們必須嚴肅面對共機侵犯海峽中線的事實，最近這兩年來，西南空域的共機侵犯架次已經超過以往，每次碰到這類事情，國防部都會公布共機飛航路徑、架次、圖片，最後輔以運用情監偵作為，廣播驅離、飛彈追監等新聞稿回應。但海軍艦艇呢？沒有公布，大眾有時候會在這類航跡圖中看到直9的飛航路徑，究竟是從大陸沿岸起飛到西南空域，還是由艦艇直升機起飛？交給大眾思考。
※現階段偵測器材進步，差別只在是否要公布。
但這種只公布西南空域卻不公布海峽中線的飛航路線，再怎麼說還是很奇怪，對整個西南空域動態都能全程掌握，何以不公布海峽中線共機侵犯動態與路徑圖？首先，共機侵犯我西方空域或是海峽中線，基本上都事關台灣，國防部必須以西南空域的標準公布這些路徑。
有些評論會指出，這樣子公布會引起其他國家的不悅或是刺激對方，進而引起不必要的反應。實則在民主國家與法治社會的台灣，這些訊息都必須且即時公布，公布這些資訊並不會引發士氣低落，刻意不公布反而最傷民心士氣。
日本防衛省面對俄羅斯機艦的侵擾，早已發展出一套SOP因應，除路線圖外也有每次跟拍的機艦照片輔助，台灣對共軍機艦的照片則以示意圖的方式為之，若細看日本防衛省公布的飛航圖，我們可以發現有時候，俄羅斯艦艇居然穿越宗谷海峽等狹小海域南下，飛航器也是緊貼著12海浬外飛行，防衛省照樣公布但日本的民心士氣卻不見得有所影響，這種方式說真的我們得學習。
就實際面來看，所有自東南沿岸機場起飛的共機，空軍絕對有能力可以掌握，到底是何原因與苦衷不公布這類資訊，外界不得而知，但隨著科技的進步，許多媒體與民間航迷，都可以運用許多方式得知共機動態，7月8日的外媒新聞就是顯著案例，後續國防部證實共機侵犯中線，這種發方式的新聞效果反而是減分。
隨著飛航器的進步與兩岸特殊情勢，共機飛抵海峽中線的時間越來越短，每當有這類情事時空軍絕對是派機上去，因此除了公布飛航路徑圖外，空軍不妨加碼釋出空軍戰機緊急起飛的片段，或是釋出CAP機臨時轉任攔截機的畫面，透過這些畫面讓大眾知道空軍是可隨時應戰的，這不是好事嗎？
空軍之所以能夠隨時轉換任務在於飛航器可以快速飛抵任務區域，電影Under Siege 2中，美國空軍就臨時調度參加航空展的F-117戰機去攻擊恐怖份子，現實面上空軍臨時轉換CAP機的情況也常有，這些緊急狀況其實都是軍媒單位的最佳素材，這些總比軍法教育、幾乎有3周篇幅的後備教召或是大兵日記要強多了。
我們真的衷心期待國防部與空軍能比照日本防衛省作法，日本把侵犯周邊海峽的機艦動態公布以昭公允，同時也能顯示日本航空自衛隊與海上自衛隊所屬機艦，真的有能力隨時監控這些侵犯的機艦，台灣作不到嗎？能力上可以，但意願上卻不願意，刻意的不公布其實並不是安定民心士氣的最佳方式，畢竟科技發達的今天，重大軍事事件是很難遮掩的，不如順勢公布以安民心。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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