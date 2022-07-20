NOW早報／完全持股！統一290億收購家樂福　不怕壟斷問題

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由於涉及台法兩地同步作業，統一併購家樂福重訊記者會罕見在晚間11時40分舉行，並由統一企業的財務陳國煇及統一超財務吳玟琪共同出席說明。
陳國煇表示，昨日統一企及統一超分別經董事會通過以新台幣239.23億元及50.75億元取得台灣家樂福各49.5%、10.5%股權，但尚需取得公平會結合許可，預計明年年中完成交割，並將全數以現金交割，而完成交割後統一企、統一超將分別持有台灣家樂福70%及30%股權。
陳國煇也強調，統一集團自35年前和法國家樂福創辦家族合作，共同將家樂福品牌引進台灣，至今已成為家喻戶曉的量販超市代表品牌之一，目前在全台各地有340家門市，包69家量販店及272家超市，另經營129家商場，這次股權收購後，統一集團全通路策略將得以更加完善，讓我們可以接觸並提供更廣泛優質服務給更多消費者，同時也藉由這平台持續生態鏈規畫，特別是可以讓在地中小企業及農漁民的產品可以更便捷更有效率給消費者享用。
不過，外界也擔心統一併購家樂福後，現有超商門市再加上量販超市會不會有市場壟斷問題？陳國煇則說，量販超市與超商是完全不同業態，這不至於購成壟斷，也因業態不同，在交易股權設計上也有不同作法，併購後股權結構上，統一企占70%股權，統一超占30%股權。
他也表示，依相關規定在簽完約15天內要向公平會提出相關申報，統一會全力配合公平會審查需要。至於公平會若不同意怎麼辦？他說，那就無法再執行下去，但目前不做預測，會盡全力配合公平會的審查需要，據了解審查時間約要6至10個月，因此，若一切順利，在取得核可後，預計明年中可以完成交割，而且會百分之百使用現金交割。
另外，外界也好奇統一併購台灣家樂福後，會不會更名？陳國煇表示，與家樂福這次交易合約就包括商標授權，已有做好安排，家樂福在台經營在交易過程也會無縫接軌。
今日天氣／高溫飆36度紫外線強烈！中部以北注意午後雷雨
中央氣象局預報，今（20）日中部以北地區及其他山區、近山區平地在午後有局部短暫雷陣雨的機率較高，山區也有可能發生局部較大的雨勢，另外東南部地區及恆春半島迎風面地區也有零星短暫陣雨。
氣溫方面，天氣持續高溫炎熱，各地高溫約落在32至35度，大台北地區、宜蘭地區、台東地區及花蓮縱谷地區、南高屏近山區平地或河谷有機會出現局部36度以上的高溫。
防疫再放寬！3類人「口罩鬆綁」 即起騎機車可免戴口罩
中央流行疫情指揮中心昨(19)日宣布，考量國內疫情趨緩，為兼顧防疫、經濟及社會運作，維持國內防疫量能與有效控管風險，經綜合評估疫情情勢，7月19日起適度放寬戴口罩等防疫措施，其中放寬「騎機車/腳踏車」及戶外從事工作者於空曠處工作得免戴口罩，相關規定說明如下：
一、放寬戴口罩規定，增加「騎機車/腳踏車」為例外情形，例外情形時得免戴口罩，但外出時仍應全程佩戴口罩：
(一)唱歌時，維持須戴口罩。
(二)下列場合得免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩：
1.室內外從事運動。
2.室內外拍攝個人/團體照。
3.自行開車、騎機車/腳踏車，車內均為同住家人，或無同車者時。
4.直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時。
5.戶外從事工作者於空曠處工作。
6.於山林(含森林遊樂區)、海濱活動。
7.於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。
(三)外出時有飲食需求，得免戴口罩。
(四)於指揮中心或主管機關指定之場所或活動(例如：藝文表演/劇組/電視主播等演出人員正式拍攝演出時、運動競賽之參賽選手及裁判於比賽期間等)，如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。
二、營業場所及公共場域(含交通運輸)：應嚴格遵守量體溫、加強環境清消、員工健康管理、確診事件即時應變。
三、賣場、超市、市場：依營業場所/公共場域防疫措施，不另要求人流管制；開放試吃。
四、高鐵、臺鐵、公路客運、船舶(固定餐飲區除外)、國內航班等交通運輸：於運具內(車廂、船舶、航空器)開放飲食。
五、餐飲場所：應嚴格落實量體溫、提供洗手設備及消毒用品；宴席不得逐桌敬酒敬茶。違反上述措施者依法裁處並限期改善，未完成改善者，不得提供內用服務。
六、宗教場所、宗教集會活動：依內政部規定之防疫措施辦理。
指揮中心呼籲，防疫工作人人有責，請民眾自主落實防疫措施，維持個人衛生好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離；出入公共場域落實體溫量測等相關措施，下載並使用「臺灣社交距離APP」，保護自己也保護他人，共同維護國內社區安全，並籲請尚未完全接種COVID-19的民眾，儘速完成COVID-19疫苗接種，保護自身及親友健康。
連靜雯慘被詐騙1600萬！虛擬老公甜喊「一句話」讓她淪陷
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
「本土劇女王」連靜雯過去在電視劇中，出演過不少經典反派角色，近年來轉型創業開始斜槓人生，精明成功的形象深植人心。但連靜雯昨（19）日被媒體爆出遇到網路感情詐騙，她遭「虛擬老公」騙走千萬，而對方就是靠著「一句話」得到其好感。
根據《鏡週刊》報導，連靜雯去（2021）年1月在網路上認識一名自稱是BRUCE的帥氣男子，對方聲稱住在中國，兩人隨即透過LINE和IG聯繫。雙方聊天過程中。男子在訊息中不斷誇讚連靜雯漂亮，還透過噓寒問暖的方式得到好感。
兩人關係不斷升溫，互相以老公、老婆稱呼，男子更信誓旦旦表示「老公幫妳投資，一起成長，等疫情過了，我們就能見面了。」以賺取結婚基金為由稱一起投資，卻使得連靜雯掉入陷阱，騙走她千萬資金。
根據刑事局說明，去年底接獲受害人報案，共發起六次查緝，總共抓捕15名嫌犯到案，其中7人已經被羈押獲准，統計被該集團詐騙的受害者有20人，詐騙人士會先在網路上互相加LINE培養信任基礎，先成為朋友後進而達到詐騙目的，呼籲外界網路交往要謹慎。另外，據《三立新聞網》報導，連靜雯實際財損金額並非外傳高達3000萬，負責偵辦此案的刑事局偵二大隊指出，受害人稱遭詐騙將近1600萬元。
據了解，連靜雯4月出席公益活動，當時被詢問感情狀況，曾親口說「我現在真的乾脆不婚好了，一個人過也不錯啊，沒太多憧憬結婚這件事，現在如果有人要跟我結婚，我可能會很害怕」；而詐騙事件爆出後，連靜雯亦透過經紀人表示，案子已進入司法程序，不便回應。
粉絲哭了！日本滑冰王子羽生結弦宣布引退
日本滑冰王子，羽生結弦昨（18）日召開記者會，宣布正式引退，他曾拿下2014索契冬奧、2018年平昌冬奧男子滑冰金牌，可惜2022年北京冬奧只拿下第四名，無緣三連霸。
羽生17日就宣布要「宣布決心」記者會，讓不少粉絲十分難過。羽生結弦創造著名的人類史上首度4周半跳，創造歷史，也是史上最強滑冰男子運動員。
羽生宣布結束業餘運動員生涯，將轉向職業滑冰運動員，未來也將指導更多有夢想朝向滑冰的選手，羽生說：「我並不覺得很遺憾，反倒是自己很期待未來的發展。」
羽生被認為是天才滑冰運動員，是國際滑冰認證第一位4A的運動員，他曾在世錦賽2次奪冠，還有GP大獎賽4連霸，生涯主要國際大賽6冠，在世界都有粉絲。
羽生結弦小檔案：
1994年12月7日、仙台市出身。4歳開始滑冰。2010年開始參加青少年賽事。全日本選手権優勝6次。青少年2度冠軍，奧運、世錦賽、GP大獎賽決賽、四大洲滑冰賽「超級大滿貫」2016年4周半成功，2022年首度被認定，長曲、短曲等合計，世界最高分。
iPhone勁敵現身了？「新神機」攻進台灣 一支不用1萬4千
隨著科技越來越發達，人手一支智慧型手機已經是再普通不過的事情，然而科技產品更迭速度非常快，又分成旗艦機、高階機、中階機等等，每個人都會按照自己不同的需求來選擇。而近日，市場中出現一支討論度聲量超高的手機，名為「Nothing Phone (1) 」，日前知名YouTuber Joeman也拿到實體機開箱，超酷炫的背蓋設計以及親民價格，也吸引不少人的目光，直言「長得很像iPhone，但特色更強」，掀起討論。
Joeman在最新影片中開箱Nothing Phone (1) ，影片中提到「單看手機外觀，你會覺得不就是一支長得很像iPhone的安卓手機嗎？但是呢，這個背蓋是非常有趣的，除了是透明的之外呢，背蓋埋了900顆LED燈，這不知道要花多少錢下去，這絕對是很重的一個成本」。
而實際上，這個背蓋有燈光效果的部分，其實是Nothing Phone (1)最大特色，稱為「Glyph Interface」，是由900顆LED燈組成，帶來獨有燈光效果，可用於識別來電者身份、提示應用通知等等。Joeman也實測手機內建的10種鈴聲，果然在設定不同鈴聲時，背蓋閃燈的地方有所不同，Joeman說「可惜的是目前都是程式寫好亮燈的位置，如果說以後開放自訂義想要亮哪裡就亮哪裡，一定會更酷！」
實測Nothing Phone (1)所有性能之後，Joeman也談談心得，透露「很佩服創辦人以及Nothing的員工，因為在這個時刻不論是安卓還是IOS的手機中，都已經發展得非常成熟，要進步都非常有限，可是Nothing很大膽，跨進這個過度成熟的市場，拼命做出特色而且有做到，如果說你是追求一個外觀非常不一樣，擁有辨識度的話，那麼這次Nothing Phone (1)一定符合你的需求」。
Joeman也表示「雖然說不管是硬體還是整體性能上都是中規中矩，但也因為如此，價格上也不會說太高，算是對得起這價位的手機啦！如果說要改進的地方的話，因為說實在現在打電話聯繫的比較少，希望可以支援一些通訊軟體的連動，像是LINE不同打電話來，有不同的燈號來，感覺未來繼續做是有可能辦到的！」
影片曝光後，不少網友紛紛留言「這隻我會買來看看，外觀真的很好看，那個燈完全被吸引」、「在越來越沒有新鮮感的這個年代，這外觀真的是給過」、「外型設計完全贏iPhone啊！超有辨識度」、「希望未來Nothing Phone出旗艦機，一定超屌」、「Nothing Phone如果有旗艦機，絕對是iPhone對手了吧，外觀太酷炫了」、「透明很酷，等他多出幾代手機後會考慮這個品牌」、「第一代可以觀望，後面越做越好考慮會入手」。而據了解，這支Nothing Phone (1)確定在台灣會販售，將於7月22日開賣，售價13,900起，不少3C迷都等著拿到實體機！（編輯：賴禹妡）