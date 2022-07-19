名家論壇》黎榮章／台北市議員網路空戰力　誰最強？

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但若觀察每個選區的「平均」聲量，則可發現，在大多數的選區當中，因為受到選區內幾位高聲量參選人影響，導致各選區的平均聲量差異頗大。例如台北市第三選區中有參選人徐巧芯、以及近期踢爆桃園市長參選人林智堅論文風波的王鴻薇等人，導致該選區的議員平均聲量高達28280則，遠高於該選區的均標數值。在台北市不包含原住民選區在內的六個選區中，只有第四選區的「平均聲量」在該選區的「聲量前標」之下，其他選區的平均聲量都高於前標，可見對各個選區來說，聲量仍是靠少數人拉抬，也說明了競爭者少、網路空戰仍是藍海一片，努力經營，就有較高機會在選區內脫穎而出被看見。
以下分別分析台北市6議員選區的聲量排行，第一選區（士林北投）聲量冠軍是新黨侯漢廷（2.3萬則），其次是民眾黨的「學姊」黃瀞瑩（1.6萬則），第三是無黨籍的黃郁芬（7千則）。侯漢廷是新黨唯一爭取連任的現任議員，成為同黨其他新人的「母雞」，他的臉書也成為深藍支持者的匯聚地，聲量表現甚至贏過高人氣的學姊。
第二選區（南港內湖）聲量冠軍是國民黨戰鬥藍游淑慧（3.2萬則），游淑惠臉書左打柯文哲、右批陳時中，除了監督市政外，對外縣市的議題也多有評論，力道甚強，加上日前她踢爆大巨蛋「不打職棒」一事，創下一波聲量高峰。
第三選區（松山信義）聲量冠軍是國民黨徐巧芯（26萬則），同時目前的台北市議員參選人當中聲量最高的一位。徐巧芯也是戰鬥藍，她的網路操作一向出色，陳時中粉專才剛開張，徐巧芯搶先去踢館，獲讚破8000，成為最受矚目的留言。而王鴻薇（5.8萬則）因踢爆林智堅論文抄襲疑雲，連日猛打，讓她聲量居同選區第二；民進黨議員許淑華（3.8萬則）有志更上一層樓，因此她積極經營網路社群，對市政、全國性議題的發言都頗多，從數字上看來也頗有成效。
第四選區（中山大同）也是均標最高的選區，選區內王世堅（3.6萬則）是政論節目常客，總大膽評論黨內外事務，不忌諱得罪當道，他常將政論節目片段回貼臉書，吸引追蹤者停留、觀看，臉書經營自有一套。
第五選區（中正萬華）則由藝人轉戰跑道參選的謝和弦空降第一（7.5萬則），大副領先其他現任、新人參選人。謝和弦宣布參選後強力在臉書推銷「大麻合法化」政見，頻對蔣萬安隔空喊話單挑，吸引的應非傳統政治粉專支持者，也稱得上是有效創造聲量的特色案例。
第六選區（大安文山）聲量冠軍則是苗博雅（14.6萬則），苗博雅經營臉書的特色是「不畏發長文」，把市政質詢內容清楚詳盡的寫在臉書，加強批判、質疑力道，她跟隨時事議題的速度也很快，往往第一時間就在臉書回應，是輿論議題的領導者之一。
目前看來，各選區聲量名列前茅的多是現任議員，因為有議員身份存在，在創造話題方面自然較有優勢，不過新人參選人中，也有脫穎而出者，例如表現亮眼的是民眾黨「學姊」黃瀞瑩、基進黨吳欣岱。這兩人都打美女牌，其臉書經營風格則剛好是兩個極端，一個極力替北市府政策、政績宣傳，堪稱是政代言人，而吳欣岱則是強力監督批評柯市府，監督市政議題。
台北市身為首都，但議員參選人的網路經營落差仍大，幾乎每個選區平均聲量，都是靠零星幾個人拉抬起來，也因此，只要積極投入經營，就有機會脫穎而出。綜合前述聲量表現較為亮眼的參選人，他們創造聲量方式不管是「長文針砭市政」、「積極說明市政」、「活潑靈活地回應時事」、「網路衝浪到處留言」等，都能有效增加自己在網路上的能見度。距離年底選戰還有4個多月，尤其都市選區選票結構多變，在傳統的經營地方基層之外，參選人應把握所有突破機會，讓自己空戰中脫穎而出，透過網路聲量帶動的空氣票對年底選舉的影響可拭目以待。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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