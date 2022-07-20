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比電動車還強，車系最強猛男Ford F-150 Raptor R登場

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-07-20 00:25:20

Ford於去年推出F-150 Raptor，當時就預告還會推出動力更強大的性能版本，而就在近日Ford就帶來搭載5.2升V8機械增壓引擎，具有700hp馬力的F-150 Raptor R。

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Ford F-150 Raptor在外型雕塑下先天已有著相當威猛的樣貌，但對於消費者來說還是無法滿足現行的動力規格，因此於去年發表最新F-150 Raptor時，Ford就預告會進一步推出動力更強的F-150 Raptor R。

Ford近日公布F-150車系最強車型F-150 Raptor R。
Ford近日公布F-150車系最強車型F-150 Raptor R。
近日Ford便帶來F-150 Raptor R，在外觀上可明顯看到F-150 Raptor R拱起的引擎蓋暗示底下強大的動力，同時進氣口與高流量空濾也進行調整，近而提升66%進氣量。掀開引擎蓋Fod替F-150 Raptor R搭載一具來自Mustang Shelby GT500的5.2升V8機械增壓引擎，具有比F-150 Lightning還要更強悍的700hp最大馬力，扭力峰值也高達88.5kgm。F-150 Raptor R配置10速SelectShift變速箱與具有主動可變閥門的排氣系統，和提供Normal、Sport,、Quiet、Baja駕駛模式供駕駛選擇。F-150 Raptor R不僅性能強大，前懸吊彈簧鋼性提升5%提供更舒適乘坐感受，搭配330mm離地高度、Trail Turn Assist、Trail 1-Pedal Drive等功能，有助於讓F-150 Raptor R輕鬆翻山越嶺。

F-150 Raptor R水箱護罩附有R銘牌。
F-150 Raptor R水箱護罩附有R銘牌。
F-150 Raptor R引擎蓋造型與字樣清楚說明性能實力。
F-150 Raptor R引擎蓋造型與字樣清楚說明性能實力。
座艙不免俗的也會有Raptor R字樣。
座艙不免俗的也會有Raptor R字樣。
700hp馬力、330mm離地高度、可變閥門排氣系統，讓F-150 Raptor R不論加速或越野都有高水準表現。
700hp馬力、330mm離地高度、可變閥門排氣系統，讓F-150 Raptor R不論加速或越野都有高水準表現。

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