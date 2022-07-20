COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

開啟電動世代，Chevrolet Blazer EV現身

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-07-20 00:25:20

上個月Chevrolet釋出照片預告將在7月中帶來Blazer EV，而Chevrolet則如期讓Blazer EV正式亮相，同時也公布Blazer EV車型編成、動力與座艙資訊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Chevrolet如期於7/18帶來搭載Ultium平台的Blazer EV，大量運用亮黑飾板與進氣格柵設計，搭配廠徽導入光源並使用光條與日行燈加以串聯及22吋輪圈，進而營造出科技氛圍中散發鮮明的運動氣勢。

Blazer EV SS配備充滿運動氣息的套件。
Blazer EV SS配備充滿運動氣息的套件。
Blazer EV規劃1LT、2LT、RS與SS四種車型。
Blazer EV規劃1LT、2LT、RS與SS四種車型。
Blazer EV規劃1LT、2LT、RS與SS四種車型，其中1LT與2LT車型均採前驅設定。1LT具有397公里續航里程，預計2024年冬季上市，2LT則有471公里表現，預計2023年夏季上市。RS車型除前驅外亦可選擇後驅或四驅，里程方面則有514公里水準，上市時程同樣為2023年夏季，至於頂規SS車型則有466公里行駛里程，預計2023年秋季上市，充電方面並未詳細說明，僅表示使用190kW充電10分鐘可獲得125公里行駛里程。動力部分Chevrolet目前僅公布Blazer EV SS具有557hp最大馬力與92.2kgm扭力峰值，預估不到4秒即可完成0～100km/h加速。

1LT、2LT車型外觀性動氣息相對顯的薄弱。
1LT、2LT車型外觀性動氣息相對顯的薄弱。
Blazer EV SS具有557hp/92.2kgm動力輸出與466公里續航里程。
Blazer EV SS具有557hp/92.2kgm動力輸出與466公里續航里程。
Blazer EV在190kW充電下於10分鐘可獲得125公里里程。
Blazer EV在190kW充電下於10分鐘可獲得125公里里程。
Blazer EV全車型都配備11吋數位儀表與17.7吋中控螢幕，並提供無線充電、Apple Carplay/Android Auto及主動車距控制、行人偵測主動煞車輔助等功能，而從2LT以上車型則配備更聰明先進的Super Cruise智慧駕駛輔助系統。

全車型配備11吋數位儀表與17.7吋中控螢幕。
全車型配備11吋數位儀表與17.7吋中控螢幕。
2LT以上車型配備Super Cruise智慧駕駛輔助系統。
2LT以上車型配備Super Cruise智慧駕駛輔助系統。

比電動車還強，車系最強猛男Ford F-150 Raptor R登場

Suzuki、Daihatsu、Toyota與CJPT將在2023共推全新電動輕型商用車

保時捷 2022 上半年全球交車 145,860 部 台灣市場交車數達 2,666 部創歷史新高

2022 年式 Nissan Altim a首批到港 128 輛售罄 年度配額僅 380 輛

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀