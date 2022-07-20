開啟電動世代，Chevrolet Blazer EV現身

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Chevrolet如期於7/18帶來搭載Ultium平台的Blazer EV，大量運用亮黑飾板與進氣格柵設計，搭配廠徽導入光源並使用光條與日行燈加以串聯及22吋輪圈，進而營造出科技氛圍中散發鮮明的運動氣勢。
Blazer EV規劃1LT、2LT、RS與SS四種車型，其中1LT與2LT車型均採前驅設定。1LT具有397公里續航里程，預計2024年冬季上市，2LT則有471公里表現，預計2023年夏季上市。RS車型除前驅外亦可選擇後驅或四驅，里程方面則有514公里水準，上市時程同樣為2023年夏季，至於頂規SS車型則有466公里行駛里程，預計2023年秋季上市，充電方面並未詳細說明，僅表示使用190kW充電10分鐘可獲得125公里行駛里程。動力部分Chevrolet目前僅公布Blazer EV SS具有557hp最大馬力與92.2kgm扭力峰值，預估不到4秒即可完成0～100km/h加速。
Blazer EV全車型都配備11吋數位儀表與17.7吋中控螢幕，並提供無線充電、Apple Carplay/Android Auto及主動車距控制、行人偵測主動煞車輔助等功能，而從2LT以上車型則配備更聰明先進的Super Cruise智慧駕駛輔助系統。