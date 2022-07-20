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統一收購家樂福！法國周變統一周　網哭：還有便宜紅酒嗎

▲統一集團宣布以290億買下台灣家樂福，網友除了擔心市場壟斷，也怕再買不到法國進口商品。（圖／品牌提供）
▲統一集團宣布以290億買下台灣家樂福，網友除了擔心市場壟斷，也怕再買不到法國進口商品。（圖／品牌提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-07-20 00:53:132022-07-20 01:10:29

繼公平會上周通過全聯併購大潤發後，統一（1216）及統一超（2912）也在19日晚間23點40分於證交所宣布，以290億元收購法國母公司持有之台灣家樂福所有股權，預計2023年中完成交割。即使已近深夜，仍有不少網友守在線上看直播，網路也掀起熱議，消費者除了擔憂市場壟斷，最關注還是家樂福成為百分之百台資企業後，未來賣場是否還買得到法國進口商品，甚至有網友哭哭：「變成統一還有便宜的紅酒嗎？」

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統一集團與台灣家樂福在昨（19）日簽署股份買賣合約，交易後統一集團將取得全台340間門店經營權，包含68家量販店、272家超市與頂級超市、129家商場、家樂福商標使用權，本交易尚需取得公平交易委員會結合許可，預計將於2023年中完成交割。

▲統一企業及統一超商19日在證交所召開重訊記者會宣布，兩家公司共計以新台幣290億元，買下台灣家樂福60%股權，待公平會核准後，預計明年中完成交割。（圖／擷取自證交所重訊直播）
▲統一企業及統一超商19日在證交所召開重訊記者會宣布，兩家公司共計以新台幣290億元，買下台灣家樂福60%股權，待公平會核准後，預計明年中完成交割。（圖／擷取自證交所重訊直播）
統一集團表示，本次回購台灣家樂福股份，取得量販店、超市經營樣態，不僅提升零售服務的豐富性，更能以「在地體驗」提供消費者更優質的生活選擇。至於大眾關心家樂福會不會改名，雖然記者會中提及交易合約包括商標授權，家樂福在台經營在交易過程會無縫接軌，但網友仍擔憂家樂福成為百分之百台資企業後，會不會再也買不到特色進口商品。

網路討論聲量炸鍋，眾人紛紛熱議：「法國商品要下架了嗎」、「只希望進口產品別變動太大」、「以後法國周變成統一周嗎」、「變成統一還有便宜的紅酒嗎」、「還我法國進口商品」、「以後沒有天天都便宜了，哭哭」。

▲家樂福以自有品牌、便宜且選項豐富的紅酒、歐洲進口食品等受到民眾歡迎。（圖／記者陳美嘉攝，2021.11.10 ）
▲家樂福以自有品牌、便宜且選項豐富的紅酒、歐洲進口食品等受到民眾歡迎。（圖／記者陳美嘉攝，2021.11.10 ）
統一集團表示，本次交易完成後，將持續台灣家樂福永續深耕台灣市場的初衷，策劃將遍布全台的零售據點作為連結中小企業、漁農民的穩定橋樑，結合集團物流配送優勢，將台灣在地優質蔬果、農漁業產品、日用商品順暢無休的供應至全台門市。

在上周公平會通過全聯併購大潤發，若是台灣家樂福也成功出售，未來台灣量販市場除了好市多之外將再無外商，國內量販則成為統一、全聯、遠東愛買的天下，也讓網友感嘆：「以後台灣外商賣場只剩Costco了嗎」、「統一、全聯、Costco大亂鬥時代來了」、「許願日本超市來台灣展店」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

快訊／統一及統一超宣布收購台灣家樂福　共斥資290億元

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