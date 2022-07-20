統一收購家樂福！法國周變統一周　網哭：還有便宜紅酒嗎

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統一集團表示，本次回購台灣家樂福股份，取得量販店、超市經營樣態，不僅提升零售服務的豐富性，更能以「在地體驗」提供消費者更優質的生活選擇。至於大眾關心家樂福會不會改名，雖然記者會中提及交易合約包括商標授權，家樂福在台經營在交易過程會無縫接軌，但網友仍擔憂家樂福成為百分之百台資企業後，會不會再也買不到特色進口商品。
網路討論聲量炸鍋，眾人紛紛熱議：「法國商品要下架了嗎」、「只希望進口產品別變動太大」、「以後法國周變成統一周嗎」、「變成統一還有便宜的紅酒嗎」、「還我法國進口商品」、「以後沒有天天都便宜了，哭哭」。
統一集團表示，本次交易完成後，將持續台灣家樂福永續深耕台灣市場的初衷，策劃將遍布全台的零售據點作為連結中小企業、漁農民的穩定橋樑，結合集團物流配送優勢，將台灣在地優質蔬果、農漁業產品、日用商品順暢無休的供應至全台門市。
在上周公平會通過全聯併購大潤發，若是台灣家樂福也成功出售，未來台灣量販市場除了好市多之外將再無外商，國內量販則成為統一、全聯、遠東愛買的天下，也讓網友感嘆：「以後台灣外商賣場只剩Costco了嗎」、「統一、全聯、Costco大亂鬥時代來了」、「許願日本超市來台灣展店」。
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