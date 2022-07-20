《原子少年》天王星逆襲奪冠！Ella落淚勵：愛惜羽毛
▲《原子少年》第一季完美收官，天王星奪下冠軍團，確定出道。（圖／野火娛樂提供）
男團選秀節目《原子少年Atom Boyz》17日播出總決賽，以賽制「原來的少年」作為競賽主題，由成績前四強的地球、天王星、水星、以及金星爭奪總冠軍。最後天王星以《Yolo》一曲領先地球1.2分，奪下原子少年冠軍團寶座，《Yolo》意為You Only Live Once，再次由師大高材生吳昱廷參與作詞。擁有英國皇家鋼琴檢定八級的他在《Yolo》開頭自彈自唱，歌詞寫道對一路以來支持天王星的粉絲、家人及製作單位表達感謝，也對酸民喊話要「不受束縛、不顯衝突」。
天王星隊長高胥崴發表感言時一度崩潰，表示姊姊曾告訴自己：「夢想是給有錢人追的。」如今兼顧工作與夢想的他成功站上了冠軍寶座，感慨萬千。連星際導師Ella都深受感動，紅了眼眶鼓勵所有選手要愛惜羽毛、莫忘初心。節目也公布獲得冠軍團資格的天王星，除了能夠獲得唱片合約，亦能成為遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》「楓潮大使」代言人。將於8月份發行遊戲合作單曲、年底以校園大使身分出席各校園表演、與追夢的年輕玩家們互相交流，一同圓夢。 ▲《新楓之谷》宣布由「天王星」成為「楓潮大使」代言人。（圖／遊戲橘子提供）
地球的壓軸演出，由林佳辰親自作詞，一曲《朝著遠得要命的星球起飛》儼然成為《原子少年》畢業歌。歌詞裡有句：「援軍已趕到，你不是一個人獨自面對」，讓林佳辰認為比賽到了這個階段，勝負已經不重要，所有的少年都在為了同一個夢想努力，大家都是一體的，慶幸有隊友在自己身邊，同團的黃文廷也止不住感動的淚水。原子少年播出以來收視成績優異，在TVBS受眾18-24歲全體平均創下1.02的好收視，同時締造了LINE TV播出時段人氣第一、流量衝破350萬紀錄，官方YouTube頻道也累計3500萬觀看人次。週日最後一集播畢緊接著在NOWNews的少年陪看直播亦達到同時在線三萬人紀錄，全台彷彿被「原子熱潮」包圍！
製作單位也宣布，人氣團成員將由最後一輪投票加上演唱會購票投票選出。人選為進入最後一次錄製的5個行星中，除了冠軍團7人之外選手。透過Up直播、beanfun!參加人氣團成團推進器，每人每日最多可獲得10票。雙平台的分數將決定人氣團成員。誰能夠出線勝出？正式出道？都需要粉絲及觀眾的支持！ ▲擔任天王星隊長的高胥崴（中），是穩定軍心的奪冠功臣。（圖／野火娛樂提供）