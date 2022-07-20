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郭靜純女兒超正！網友被收服「哪有那麼漂亮的國中生」

▲郭靜純正妹女兒引起網友熱議。（圖／郭靜純臉書）
▲郭靜純正妹女兒引起網友熱議。（圖／郭靜純臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-07-20 08:33:262022-07-20 08:52:55

郭靜純90年代以寫真女神之姿竄紅，後轉戰大小銀幕，拍過不少電視劇及電影，近年接下命理節目《命運好好玩》成為代表作之一，2006年嫁給製作人王信貴，目前隨一雙兒女定居加拿大。她日前在臉書PO出15歲大女兒Mina的照片，166公分身高和一雙大長腿驚豔眾人，直呼：「哪有那麼漂亮的國中生！」

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▲半百郭靜純保養得宜。（圖／郭靜純臉書）
▲半百郭靜純保養得宜。（圖／郭靜純臉書）
郭靜純愛女王丞渝平時就常出現在媽媽的粉專，近來學校放暑假，郭靜純透露，Mina幾乎每天在家打扮自己，嘗試不同穿搭，她替女兒拍下一張全身照，可見Mina戴圓頂帽，一頭波浪長髮垂落，穿中空露肚上衣搭復古喇叭褲，手上提著小包包，三七步一站，修長又勻稱的美腿令人難以忽視，加上一水漾大眼睛，完美承襲媽媽的優良基因。

▲郭靜純分享女兒Mina近照。（圖／郭靜純臉書）
▲郭靜純分享女兒Mina近照。（圖／郭靜純臉書）
照片一曝光，親友及網友無不驚嘆，直說郭靜純太會養，「頗有乃母之風」、「身材、臉蛋、品味都是一流」、「看起來很高，大長腿，細腰，好好保持，未來的大明星就是妳了」、「姐基因超強，超級美」、「好有氣質跟媽媽一樣」、「星二代的氣場很強大」！

▲Mina有郭靜純當年清純又性感的特質。（圖／郭靜純臉書）
▲▼Mina有衣架子身材，彷彿重現郭靜純當年清純又性感的特質，媽媽則笑說「才166！非常不及格」。（圖／郭靜純臉書）
▲▼Mina有郭靜純當年清純又性感的特質。（圖／郭靜純臉書）
有人跟郭靜純說Mina「快要可以嫁人了，祝早日含貽弄孫」，她大笑回「不要嚇我啦」，對於大家熱烈的迴響和對女兒的好評，郭靜純一一致謝，直說過獎了，也透露Mina對演藝圈沒有太大興趣，已表態不想當藝人。（編輯：楊穎軒）

▲▼Mina承襲媽媽美人基因。（圖／郭靜純臉書）
▲▼Mina承襲媽媽美人基因。（圖／郭靜純臉書）
▲▼Mina承襲媽媽美人基因。（圖／郭靜純臉書）

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