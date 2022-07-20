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三星新款摺疊機 「Z Fold4、Z Flip4」來了！8/10將登場

▲三星官方稍早(20日)正式發出Galaxy Unpacked 2022邀請，將於8/10台灣晚間9點舉辦線上發表會。從邀請函可以知道會是新款摺疊機，猜測會是Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4。(圖／官方提供)
▲三星官方稍早(20日)正式發出Galaxy Unpacked 2022邀請，將於8/10台灣晚間9點舉辦線上發表會。從邀請函可以知道會是新款摺疊機，猜測會是Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4。(圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-07-20 08:26:432022-07-20 08:43:50

確定了！三星新一代摺疊手機官方稍早(20日)正式發出邀請函，將會在台灣時間8/10晚間9點，採用線上形式進行發表會，在邀請函內雖然沒有明確表示會是哪一台手機，但從預熱的影片中可以看到，將會是新款摺疊手機，如果沒猜錯會是網傳的Galaxy Z Fold 4、Galaxy Z Flip 4推出。

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Galaxy Unpacked 2022的邀請函以「世界由你展開」為主題，並提到創新並非只是超前於世的想法，而是解鎖嶄新體驗、形塑更美好生活的鑰匙。真正的創新不應止步於技術層面，而是為人們打造讓日常更加豐富、多樣化的平台，為我們敞開通往無限可能的大門。

▲三星摺疊機Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4。(圖／官方提供)
▲三星摺疊機Galaxy Z Flip 4 延續之前的熱賣的紫色，推測今年一季會在色彩上大做文章。(圖／官方提供)
而從三星官方FB之前亮相一張多款顏色的海報推測，這次有可會在機身上大做文章，同時據傳Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4會再度優化摺疊機上的鉸鍊，希望輕量化機身，此外，之前也有部落客爆料新機規格，Galaxy Z Flip4有望搭載高通驍龍 8+ Gen 1 旗艦款處理器，配備8GB記憶體與128GB / 256GB儲存，內置3700mAh電池，支援25W有線充電和10W無線充電。至於詳細的規格就要等8/10官方公佈了

▲三星摺疊機Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4。(圖／官方提供)
▲三星摺疊機Galaxy Z Flip4有望再度優化摺疊機上的鉸鍊，提供輕量化機身設計。(圖／官方提供)

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