美元拉回、賭股市觸底　費半飆4% 那指彈

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CNBC報導，Bokeh Capital Partners創辦人兼投資長Kim Forrest指出，投資人及企業都預期到火熱的通膨，因此公司Q2面臨通膨壓力完全在市場意料之內；業者因應通膨的情況還不錯、反倒出人意料。
投資人信心嚴重惡化，這讓部分華爾街人士相信，股市即將鬆口氣反彈。美國銀行(Bank of America)19日發布的經理人調查顯示，投資人驚慌失措，可能暗示極佳的買進機會。受訪經理人已經太過悲觀，暗示賣方已被洗出市場，股市或許將就此反彈。
美銀調查發現，經理人投資組合對股票的資產配置比例，已創2008年10月以來新低，當時正值雷曼兄弟(Lehman Brothers)倒閉的一個月後，而持有的現金比例則創2001年以來新高。
美元指數拉回也為美股增添漲勢，這有利於海外營收比例偏高的科技業者。市場傳出，歐洲央行(ECB)計畫在本週稍晚升息兩碼(50個基點)，而非該行原本暗示的一碼。
MarketWatch報價顯示，追蹤美元兌一籃子6種主要貨幣的ICE美元指數(US Dollar Index，簡稱DXY)19日終場下跌0.64%、收106.68點；盤中最低來到106.4點、創7月6日以來新低。
半導體類股在參議院最快會在19日表決《美國晶片法案》(CHIPS for America Act)的帶動下飆漲。該法案屬於刪節版，內容包括520億美元的補貼措施及投資稅務優惠，目的是提振美國製造業。
網通IC設計大廠邁威爾科技(Marvell Technology Group, Ltd.)大漲7.12%，漲幅居費半30支成分股之冠。荷蘭半導體設備業巨擘艾司摩爾(ASML Holding NV)ADR、台積電(2330)ADR同步勁揚5.25%、3.07%，輝達(NVIDIA Corp.)、超微(AMD)也上漲5.53%、5.46%。
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資料來源-MoneyDJ理財網