吃出好食力！「健康體位績優學校」出爐　3校獲特優

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6校獲「優等學校」，其中新北市新林國小運用創課教導學童「自製餐具」、資訊課自製仿智慧手錶，自主監控健康飲食與運動；台北市成德國小運用體驗式蔬果食育桌遊教材，教導學童認識「我的餐盤」與親子共備共享健康好菜餚。
嘉義縣中埔國中推動「樂跑!中埔鄉道之旅」，師生共同參與路跑與關懷鄉土，成為健康幸福的生活實踐家；高雄市大仁國中教導學生檢視食品營養標示，辨識高鈉、高糖等零食，以及推動「惜食心環保」營養午餐，培養聰明選擇、健康飲食的行動力。
彰化縣三條國小推動下課教室淨空戶外運動、落實含糖飲料不進校園與不提供含糖零食作為獎勵等政策，學童體位不良情形明顯改善；金門縣烈嶼國中辦理晨間跑步、健走淨灘、定向越野等活動，不僅培養運動興趣，同時學生體位適中比率提升。
獲「優良學校」則有嘉義縣灣內國小、新竹縣新港國小、屏東縣琉球國中、澎湖縣中正國中等學校，4校均致力推動校園健康體位各項工作，促進學童健康吃、快樂動、睡眠足的身心健康生活。
國教署肯定學校積極推動全方位健康體位計畫，研擬多元的健康體位策略及執行方法，提升全校師生身心健康與幸福感，共創更美好的健康校園。更多得獎學校心得可參閱「台灣健康促進學校」網站。