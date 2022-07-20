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吃出好食力！「健康體位績優學校」出爐　3校獲特優

▲嘉義市北興國中校園多元課程增加學生對戶外活動體驗的參與，獲選「特優學校」。（圖／教育部提供）
▲嘉義市北興國中校園多元課程增加學生對戶外活動體驗的參與，獲選「特優學校」。（圖／教育部提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-07-20 10:25:20

為持續推動校園健康體位計畫，教育部國教署今年加強融入「樂動、樂活、樂食、樂眠」的正向心理健康促進概念，盼創造健康校園，並在今（20）日宣布，110學年度「健康體位績優學校遴選」成績出爐，共有3校獲得特優、6校獲得優等及4校獲得優良。

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國教署說明，此次獲「特優學校」包括台南市新進國小推動「餐前食育5分鐘」飲食教育課程、「班級健康生活守則」獎勵、「學生健康護照」健康自主管理，建立均衡飲食、規律運動習慣；嘉義市北興國中規劃多元、動態的課程與活動，如課後輔導開設體適能課程、結合山野探索、戶外體驗的彈性課程、校園減糖活動等，有效減少學生體位過重問題；新北市吉慶國小則發展「用健康打造一所活力小學」的校本課程，實施食農教育健康飲食教學、健康玩樂戶外活動與遊學、多元的運動社團、融入健康環境教育等，提供學童身心健康成長的快樂校園。

 6校獲「優等學校」，其中新北市新林國小運用創課教導學童「自製餐具」、資訊課自製仿智慧手錶，自主監控健康飲食與運動；台北市成德國小運用體驗式蔬果食育桌遊教材，教導學童認識「我的餐盤」與親子共備共享健康好菜餚。

嘉義縣中埔國中推動「樂跑!中埔鄉道之旅」，師生共同參與路跑與關懷鄉土，成為健康幸福的生活實踐家；高雄市大仁國中教導學生檢視食品營養標示，辨識高鈉、高糖等零食，以及推動「惜食心環保」營養午餐，培養聰明選擇、健康飲食的行動力。

彰化縣三條國小推動下課教室淨空戶外運動、落實含糖飲料不進校園與不提供含糖零食作為獎勵等政策，學童體位不良情形明顯改善；金門縣烈嶼國中辦理晨間跑步、健走淨灘、定向越野等活動，不僅培養運動興趣，同時學生體位適中比率提升。

獲「優良學校」則有嘉義縣灣內國小、新竹縣新港國小、屏東縣琉球國中、澎湖縣中正國中等學校，4校均致力推動校園健康體位各項工作，促進學童健康吃、快樂動、睡眠足的身心健康生活。

國教署肯定學校積極推動全方位健康體位計畫，研擬多元的健康體位策略及執行方法，提升全校師生身心健康與幸福感，共創更美好的健康校園。更多得獎學校心得可參閱「台灣健康促進學校」網站

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