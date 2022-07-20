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孕媽注意！懷孕後期壓力大竟會造成「胎兒缺鐵」恐影響大腦發育

孕媽注意！懷孕後期壓力大竟會造成「胎兒缺鐵」恐影響大腦發育
孕媽注意！懷孕後期壓力大竟會造成「胎兒缺鐵」恐影響大腦發育

每日健康-每日都做得到的健康

2022-07-20 10:31:02

對於正在懷孕的女性而言，身爲人母的喜悅肯定大於一切。然而孕婦們在臨盆前難免遇到壓力大的時刻，尤其是當家庭關係不和諧，面對家婆的壓力、妯娌之間的競爭，有些長輩甚至對於孩子性別殷殷垂詢。種種因素加在一起，無疑對孕後期的媽媽們造成極大壓力，緊張、焦慮情緒更會直接影響胎兒健康。

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▲ 孕後期的媽媽的心理壓力、焦慮情緒會直接影響胎兒健康。（示意圖／Pixabay）

根據外媒News Medical報導，美國西雅圖華盛頓大學的一項研究表明，在孕中期，孕婦平均每天需要大約30毫克的元素鐵，以滿足發育中的胎盤和成長中胎兒的需求，這幾乎是未懷孕女性所需量的兩倍。若女性在懷孕後期經歷慢性壓力，可能會影響胎兒吸收鐵的能力高達15%，造成胎兒缺鐵，其中以男胎缺鐵的影響更為明顯。

該研究跟蹤了德國的164名孕婦，她們被分爲「有壓力」與「沒有壓力」兩組。研究人員在「有壓力」的孕婦胎兒出生後，測量了胎兒臍帶血的鐵質參數，與「沒有壓力」的對照組進行比較。結果表明，孕後期壓力大的孕婦，其胎兒的鐵指數明顯不足。

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▲ 孕婦可透過瑜伽、冥想等活動獲得放鬆，以緩解壓力。（示意圖／Pixabay）

華盛頓大學醫學院婦產科助理教授馬汀（Martin Frasch）博士指出，此研究旨在探討「孕期慢性壓力」與「胎兒鐵穩態」（Iron Homeostasis），兩者之間的聯係。這種慢性壓力通常由母親的年齡、社會經濟地位，或教育所導致。簡單地服用產前維生素，可能無濟於事。

孕婦缺鐵會導致新生兒體重過輕，嚴重甚至影響胎兒的大腦發育。孕婦應監測自己的壓力水平，並嘗試使用瑜伽、冥想和其他放鬆技巧，以減輕壓力。若壓力一直存在，就需要考慮補鐵，並檢測新生兒的鐵水平。

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