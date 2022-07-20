野火燒不盡！歐洲千人因熱浪喪命　專家：最糟情況還沒到

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持續近一周的熱浪中，位於倫敦東部溫寧頓的一場大火導致將近8所房屋、一座教堂在大火中被毀，英國國家天氣預報員也對英國部分地區發布史上第一次「極端高溫」警報，宣布全國進入緊急狀態，包含英國汽車協會（AA）在內多個交通機構皆警告用路人應注意高溫，由於過去英國氣候宜人許多交通設備並未為高溫準備，導致許多地區道路融化、汽車爆胎，當地更傳出機場跑道表面變形融化，倫敦地鐵更是沒有任何空調系統，政府也不得不呼籲民眾沒事盡量待在家別外出。
在法國，本周則有64個不同的地區出現了創紀錄的高溫，當局同樣頒布最高級別的紅色警報，然而就算動員1200多名消防員也無法完全撲滅蔓延超過1.1萬公頃的野火，超過3.4萬人被迫疏散。
在比利時，度假勝地德哈恩（De Haan）的沙丘更因熱浪導致多輛汽車著火。隨著攝氏39.5度的酷熱難耐過去，該國現在正為可能達到20-30毫米的雷暴雨做準備；西班牙中部和西北部也遭到野火的肆虐，加泰隆尼亞自治區也有超過30起野火，多達220平方公里的森林被燒毀，根據卡洛斯三世健康研究所（Carlos III Health Institute）數據，截至16日為止西班牙已經有360人因高溫死亡，當地最高溫更飆至驚人的攝氏45.7度。
本周葡萄牙的氣溫明顯下降，但自上週以來，葡萄牙發生超過1000多例與熱浪有關的死亡案例，15日更傳出一架消防飛機在救火行動中墜毀，機上飛行員因此殉職，這是葡萄牙今年發生的首起火災死亡事件；希臘當局則通報曾在一天內發生了71起強風助長的野火火災，當局必須疏散至少四個地區和一家醫院；義大利部分地區也發生較小規模的野火，天氣預報員則預測，週三至週五的氣溫將高達攝氏40至42度。