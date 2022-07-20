遭譏選戰打成躺平族　蔣萬安駁：是奮戰到最後一刻的戰士

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蔣萬安回應稱，沒有團隊出走，而是團隊越來越擴大，有越來越多理念相近的朋友加入，納入多元人才，是他一直以來的用人原則，希望納入各方的力量；現在他們也度過了團隊磨合期，共同目標就是團結一致，贏得年底選舉。
蔣萬安強調，他們的人事安排不是靠職位高低，有人是「總統級」、「立委級」團隊，但對他來說，團隊的堅實在於是否適任、能發揮所長，才是他們團隊結合很重要的理念。他經歷過兩次選舉都很艱辛，他堅信市民才是主角，會永遠跟市民站在一起。
至於藍營地方認為，蔣萬安的選戰打法成「躺平族」，小雞還找台中市長盧秀燕救援選情，蔣萬安說，「沒有躺平，是奮戰拼搏到最後一刻的戰士，」團隊也很積極，納入各方支持力量，不管是議員、里長，都希望相互結合，最終目標是議員席次極大化。
有藍營小雞獻策，認為蔣萬安要辭立委才能破釜沉舟打擊黃珊珊，蔣萬安沒有正面回應，他說現在最重要的是全力衝刺，跟議員緊密配合、努力打團體戰，大家都是台北隊。
蔣萬安出席國民黨醫療委員會記者會，未來希望醫療能結合科技，給市民最好的醫療照顧；媒體問及，記者會是炮打陳時中，把陳時中當主要對手嗎？蔣萬安說，記者會是針對疫情期間政府作為的缺失，提出意見，放眼接下來的變異株可能再次肆虐，不能掉以輕心，要防患於未然。
至於陳時中去走訪萬華，是否要洗白過去稱萬華是疫情破口，蔣萬安說，大家對陳時中的認識，就是3+11紀錄拿不出來、稱萬華破口、阻擋民間買快篩、市民大排長龍買快篩、快篩陽給藥與地方政府口水戰等，造成民眾黃金時期延誤，萬華絕對是守住台北、守住疫情的第一線，但陳時中對萬華的傷害已經造成。