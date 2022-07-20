出門常忘記關冷氣！天心「1妙招」救電費 網笑：很聰明
夏日炎炎，氣溫不斷飆高，許多民眾早已按耐不住開冷氣消暑，不過你是否也常忘記關冷氣就出門？藝人天心日前就在IG發文，透露自己兩度出門時忘記關冷氣，後來想到一妙招解決這問題，網友看了都笑說：「很聰明！」
出道超過25年的天心（吳天心），演藝事業橫跨演員、歌手以及主持人，2016年底與韓國攝影師金英敏結婚後，也時常在個人的IG上分享生活瑣事。日前天心就在IG發文，透露最近她已經兩度出門時忘記關冷氣，為了怕自己又發生同樣糗事、白白浪費電費，索性直接將冷氣機遙控器放在大門門把上，這樣出門時就一定能記得關冷氣電源，也讓她直喊：「近期2次出門忘記關冷氣⋯明天再忘，我就，就⋯喊救命！」
照片一曝光，許多網友都紛紛笑說：「怎麼哪麼聰明」、「我覺得妳會把它當成手機帶出門欸，哈哈哈哈」、「哈哈哈～太可愛了啦」、「這樣放聰明耶，應該就不會忘記了吧？」、「我…幫你等帳單來再提醒妳記得繳」、「我的經驗：為了提醒自己帶冰箱裡的蛋糕出門，把家裡鑰匙放進冰箱 」、「結果明天找不到遙控器，可能冰在冰箱」。
另外也有網友提醒：「歐膩～冷氣可以設定時間自動關閉」、「冷氣搖控可以掛在門邊，出門進門都可以開或關啊，搖控掉下地面壞掉了怎麼辦」、「加個智能開關，可以app遠端開關，很方便的」、「預約關閉預約起來」、「看看冷氣遙控器上面有沒有一個 wifi 按鍵、有的新冷氣有智慧遙控功能，就算在外，也可以拿來遙控開關冷氣」、「買計時器or定時」。