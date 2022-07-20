李妍慧提告柯文哲、賴香伶 民眾黨：意圖轉移論文門焦點
民進黨發言人、新竹市議員李妍慧因擔任中華大學董事長，遭影射干預校務。李妍慧今（20）日前往新竹地檢署提告民眾黨主席柯文哲、桃園市長參選人賴香伶毀謗罪。對此民眾黨方面也發表聲明，表示民進黨一味護航前新竹市長林智堅，意圖轉移論文門焦點，只會讓民眾不滿情緒擴大，相信並非民進黨所樂見。
民眾黨方面表示，為以訴訟打選戰，模糊事件核心的作為，已經不被民意所認同。民進黨一味護航前新竹市長林智堅，意圖轉移論文門焦點，只會讓民眾不滿情緒擴大，相信並非民進黨所樂見。民眾黨強調，縱使外界對論文疑點指證歷歷，民進黨自總統蔡英文、行政院長蘇貞昌以降，全黨上下無不對林智堅鼓勵相挺，將各界合理質疑視為「惡質抹黑」、「選舉奧步」，然而林智堅始終不願坦然還原論文真相，社會疑慮自然不會減少，反而重創民進黨形象，牽連高等教育恐毀於一黨、一人。
民眾黨強調，身兼民進黨發言人的李妍慧，對質疑者提出訴訟，無疑是在考驗民眾的是非觀念與忍耐度，難以堵得了悠悠之口，更將讓抄襲疑雲變為「法院認證」。對此民眾黨一秉初衷，檢驗政治人物的正直與誠信，必會對論文門追查到底，「民進黨與林智堅必須誠實面對，勿以政治舉動掩蓋論文爭議，中華大學與台灣大學也應公正審議，還給學術界優良形象與信譽。」
賴香伶辦公室方面則回應，可以理解李妍慧董事長面對來自黨、家族、學術界的內外壓力，也面臨棄選議員後個人前途的選擇，需要一個宣洩出口。但論文爭議是可受公評之事，林佳龍也說要「真相與品格」，林智堅碩士論文爭議，中華大學提出公正、公開的調查報告，才能挽回校譽。