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蔣萬安團隊潰散、幕僚出走　陳時中：我的風格是及早就位

▲陳時中赴龍山寺參拜，並表示自己的團隊是快速準備與就位，要給市民最好的藍圖。（圖／陳時中辦公室提供）
▲陳時中赴龍山寺參拜，並表示自己的團隊是快速準備與就位，要給市民最好的藍圖。（圖／陳時中辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-20 11:24:432022-07-20 11:33:29

國民黨台北市長參選人蔣萬安競選組織人事、選戰節奏、宣傳主軸都不明，陸戰、空戰已空轉近2個月，藍營內部陷入集體焦慮，形容蔣已成躺平族，部分幕僚醞釀出走，引發關注。民進黨台北市長參選人陳時中今（20）日赴萬華龍山寺參拜後受訪表示，每個團隊都有自己的風格，「我的風格是快速準備、及早就位，以誠待人」，希望提出最好的藍圖給市民，至於蔣萬安的風格則沒有評論。

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▲陳時中赴龍山寺參拜，國民黨籍的龍山寺董事長黃書瑋也現身，引發關注。（圖／記者黃宣尹攝，2022.07.20）
▲陳時中赴龍山寺參拜，國民黨籍的龍山寺董事長黃書瑋也現身，引發關注。（圖／記者黃宣尹攝，2022.07.20）
陳時中表示，每一個團隊的組成都有其風格，領導者各有不同，「我的風格是快速準備、及早就位，以誠待人」，希望用團隊力量把市政、政策規劃好，提出最好藍圖給市民，讓市民可以選賢與能。

至於被問及蔣萬安的風格？陳時中表示，可能要慢慢看，「我只能報告我自己的風格」。

民進黨台北市萬華議員吳沛憶也說，蔣萬安缺乏行政歷練、只有空洞的包裝，所以連選舉團隊都組不起來。連藍營都評論蔣萬安到現在還卡在人設沒訂好。但蔣萬安不是第一天出來從政，連人設都要討論這麼久，是要多無限大包裝？

吳沛憶說，反觀陳時中宣布參選後，團隊迅速組成，各就各位，民進黨把優秀的人才聚集在台北市，因為台北值得更好 ，民進黨要用最大的力量實現更好的台北。

▲吳沛憶表示，（圖／記者黃宣尹攝，2022.07.20）
▲吳沛憶表示，蔣萬安不是第一天出來從政，連人設都要討論這麼久，是要多無限大包裝？（圖／記者黃宣尹攝，2022.07.20）

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