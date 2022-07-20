全視線攜手外送平台　共同呼籲視力與道路安全重要性

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夏日眼科求診激增4成！醫師 :「2撇步」對抗紫外線
新南大學眼科醫師洪國磯表示，每到夏季民眾知道要為肌膚塗抹防曬產品以免曬傷，但是往往忽略太陽光等高能量對眼睛造成的傷害與引發疾病，譬如強烈紫外線會造成眼睛水晶體內的晶體蛋白變得混濁，進而提高罹患白內障的機率。所以建議民眾在外出時，需要配戴護眼產品，譬如專業變色鏡片、帽子、太陽眼鏡等。
洪國磯醫師進一步指出，長時間在戶外工作的族群，是眼睛黃斑部病變與白內障好發的高危險族群之一，如外送人員、通勤族、業務。夏天因為陽光、紫外線較強，病人會因為看不清楚東西，以及強光造成視線模糊，這類求診在夏季約略增加3-4成左右，與冬天相比有明顯增加的趨勢。
除了戴帽子的物理防曬之外，針對鏡片上的挑選，洪國磯建議2點，應加強「滿足個人舒適度、鏡片遮光面積大防護效果佳」為考量。而「全視線®智慧調光鏡片」室內配戴鏡片清晰透明，到戶外接觸陽光中的紫外線，鏡片顏色會變深，達到保護眼睛的功能。
陽光超刺眼！外送夥伴分享一物護眼抗眩光
foodpanda外送夥伴CJB說到，白天騎車陽光刺眼，眼睛會有睜不開的狀況，且高樓大廈及汽車引擎蓋，容易因陽光反射造成眼睛不舒服。因此，挑選一副好的變色鏡片，前後感受度將讓人感到驚艷，CJB進一步分享「全視線®超感光™偏光變色鏡片」室內配戴感覺舒適，室外會因紫外線照射自動調整鏡片顏色，使周圍景物看起來清晰而不刺眼。
另一位外送夥伴Miki體驗「全視線®超感光™變色鏡片」分享，進入室內鏡片透明視線清晰，送完餐點踏出戶外後，鏡片會自動調節變深，保護眼睛不受陽光刺激，室內戶外一次搞定，讓自己更加輕鬆與安全達成外送任務。
全視線鏡片品牌根據不同職業與使用場景提供各式鏡片，全方位守護廣大用路人的安全。上班族建議搭配「全視線®視無限變色鏡片」，全面阻擋紫外線還能幫助過濾室內有害光線，讓雙眼保持清晰。汽機車族、喜愛戶外運動人士，因眼睛時常曝曬於陽光底下，可以選擇「全視線®超感光™偏光變色鏡片」，室內不具偏光效果，鏡片僅帶有淺淺底色保護眼睛，戶外因光線變深後最高可達90%偏光效率，使周圍景物看起來清晰而不刺眼，車內也能適度變色，維持眼睛舒適度。
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