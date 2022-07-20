《法網遊龍》驚傳工作人員頭部中彈！送醫不治享年31歲
由NBC電視台製作播出的劇集《法網遊龍：組織犯罪》（Law & Order: Special Victims Unit），原本推出預計推出第三季，但沒想到今（20）日驚傳一名工作人員在片場遭到槍擊，造成脖子、頭部中彈，送醫後宣告不治，享年31歲。
根據外媒報導指出，該名男性叫Johnny Pizarro，是《法網遊龍：組織犯罪》的工作人員，主要是負責看管保母車、調動現場停車位置，沒想到當時Johnny Pizarro坐在車內準備工作時，竟被一名身份不明的嫌犯打開車門，並持槍朝著他的頭部、脖子開槍後，隨即快速離開現場，Johnny Pizarro被人發現後緊急送往醫院急救，但仍宣告不治。
對此，NBC與製片單位環球電視稍早發表聲明，表示：「聽聞我們的工作夥伴今天上午成為槍暴力事件的受害者病辭世，我們感到非常震驚和難過，目前該案已經進入司法程序，我們會全力配合警方的調查，同時向死者和家人與朋友表示哀悼，也希望外界在這段期間尊重其家屬的隱私。」
事實上，在去年10月好萊塢男星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）拍攝電影《Rust》時，不慎擊發道具真槍，誤殺42歲攝影指導哈里娜哈欽斯（Halyna Hutchins）一案，如今片場又再次發生槍擊意外，讓歐美網友對於片場維安問題的討論，再掀熱議。