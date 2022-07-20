名家論壇》吳崑玉／我們可以沒有總統，但不能沒有市長

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這幾年，有人找我去聊首長選舉，我都會問一個核心問題:「請問你對這個城市有什麼想像?」這不是在問選舉輸贏，不是在檢證誰懂不懂市政?或由那個牛人來撰寫市政白皮書?而是在問一個可能的未來市長，你希望這個城市的居民或遊客，一出門看到什麼樣的天際線?聞到什麼樣的氣味?開啟了什麼樣的希望?得到了什麼樣的精神撫慰?台北市可不可以化身為一個「有趣」的都市，隨處可見令人會心一笑的嘲弄?桃園市從新竹北漂來了科技衛星工業，北邊南漂來了年輕的工商菁英，能不能成文引領台灣城市新世代發展的火車頭?嘉義市雖然地小人稀只有陽光，能不能像新加坡一樣，「陽光，陽光就夠了」?讓人眼睛一亮的重點，從來不是選票多寡、黨派立場、預算幾稀，而是一個市長腦中對這個城市的想像。
TED上有個視頻，題為「為什麼市長應該統治世界?」由美國政治學家班傑明．巴伯(Benjamin R. Barber)在2013年發表的演講。他從城市的源起講到全球城市的連結，市長候選人們可以去參考看看。他的理論是：現代國家制度漏洞百出，因為我們只是不斷修改源自於17世紀的古老制度(意思應指1648年西發里亞條約後的主權國家制度)，這種圈地畫線，滿是高牆的制度，遠難應付21世紀全球化的共通問題。但城市不一樣，從原始的希臘城邦，到今日的Mega-city，市長與市議會每天都在實際解決市民們的各種問題，被迫不斷與時俱進。
現代民主誕生於城市，大多數的人都生活在城市之中，國家只是個「想像的共同體」，但城市卻影響著人們每分每秒的生活。我們可以沒有國家，但不可能脫離城市；我們可以不理總統，但無法逃出市長的統治或服務。與其讓國家領袖們成天開那些難有結論的G8會議，還不如讓全球市長們聯合起來，分享並合作解決城市間共同的治理經驗，搞不好更能有效解決人類面對的問題。
巴伯點出了一個關鍵問題：城市不只是國家制度下的一根手指頭，反而是現代國家的胎盤與原生DNA。我們會用紐約代表美國、倫敦代表英國、巴黎代表法國、北京代表中國，城市的風貌可以代表一個國家的特質。但我們不會用中國或英國來描述北京或倫敦，因為國家太巨大也太複雜，難以一言以蔽之。
回到城市的歷史。古往今來的城市，基本上具有三個功能：一個安全的堡壘、一個交易的市場、一個精神的寄託。很多歐洲城市名字有個「berg(堡)」的尾音，代表它原本是個堡壘。許多城市中心都有個廣場，那是原本市集與居民集會的所在。西方城市有教堂，東方有廟宇，現代還多了劇院與博物館，都是充飽精神食糧的所在。現代城市還具有交通要道的機制，市民們怎麼「移動」?是每個市長都要面對的難題。而當我們大談全球暖化時，別忘了大多數的電力需求、熱島效應、以至污染與垃圾，都來自城市。市長們就是城市居民們的婆婆媽媽，解決現在的問題，預謀著未來的生活方式，光這些事就忙不完了，那有那麼多閒工夫去經營自己的政治前途?
而且，市長的政績不是由宣傳量決定的，而是由市民們的生活體驗形成口碑而決定的。同樣是異類狂人，英國的強森是先當好了倫敦市長，才有機會當選首相。美國的川普如果當年選上紐約市長，大概這輩子都別想選上總統。君不見911英雄朱里安尼，與自有媒體的彭博，後來都對總統一職「想得卻不可得」。所謂市長的「政績」，不在於巨大建設的有無，而來自市民生活的安適與快樂，那是每日每夜貨真價實的「體驗行銷」，每天城市生活中的視覺、聽覺、嗅覺、觸覺、味覺，構建了人們心中的城市氛圍，從感觀的喜歡或不喜歡，到精神的認同或不認同，決定了居民們的口碑。
所以，市長候選人們與其強調自己的黨派、依賴自己的家族、佔領某個職位或權力，或轟炸對手的弱點，何不沉下心來，好好想想你心中這個城市未來的樣貌?那不是具體到連預算都算出來的政策白皮書，而是一種現有疼痛的舒緩，一種未來生活的夢想，一種人群特質的展現，與一種特殊象徵的風格。那才是能夠吸引人們眼球，刺激人們想像的故事，因為那更貼近人們的生活。
雙城論壇該不該續辦?取決於對岸與各方對其想疊加多少的政治包袱?加上太多政治包袱，連卡車都會壓垮，何況是瘦了的駱駝?台北市可以不跟上海辦論壇，但需要跟東京、首爾、紐約、倫敦、巴黎、新加坡…等全世界的城市，交流、分享、合作，交互參照城市的治理經驗與想法，那才是對於城市居民們，更切身也更實際的改善。與其吃碗內、看碗外，做著市長想當總統，何不老實點，解決內湖的交通問題，讓年輕人能夠在此成家立業，那才是個不可或缺的市長人選。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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