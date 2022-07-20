從台北看高雄何錯之有？黃偵琳：大錯特錯拜託不要再來
「整天待在台北的柯志恩終於回到高雄。還在臉書森77大家說他用從台北看高雄何錯之有。」民進黨高雄市議員參選人黃偵琳今(20)日認為柯志恩此舉是大錯特錯，她應該選台北市長。黃偵琳指出，柯身為高雄市長候選人，不從居住高雄的鄉親角度看怎麼經營城市，還嘴硬從台北看高雄沒什麼不對。還不如回去台北找蔣萬安商量一下，去選台北市長，這才符合柯立委的行為 ！
結束居家隔離，柯志恩回到高雄展開7天自主健康管理，她發文感嘆，隔離期間持續寫臉書關心高雄市政，卻被好事之徒批評她是「從台北看高雄」。但綠色長期執政，給高雄人什麼樣生活品質？就算「從台北看高雄」，何錯之有？真愛高雄，不僅要從台北看高雄，還應從台中和新北市看高雄、從全國看高雄，甚至從世界的海洋城市看高雄。
黃偵琳指出，國民黨執政時期的重北輕南，前總統馬英九承諾幫直轄市處理積欠勞健保費，結果高雄拿到的補助款，只有台北市的1/6。答應縣市合併後對高雄的統籌分配款不會減少，還有高雄海空經貿城、直航南進南出，也全部跳票。
黃偵琳認為，這些就是從台北看高雄、重南輕北的國民黨早已罄竹難書，這些歷歷在目的事件，原來在國民黨高雄市候選人眼裡長期重北輕南沒有錯？！
黃偵琳也說，剛好民調今天出爐，柯志恩的支持度只有12.8%跟陳其邁56.4%有著天壤之別的差距。56.4%的支持度是用民眾對高雄一點一滴的改變印堆砌的。反觀心繫台北，無心經營高雄，空降高雄頻頻失言、露餡還真的很不熟的柯志恩，就只是個沒有票還不好笑的韓國瑜翻版。