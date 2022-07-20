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對戰陳時中！蔣萬安提醫療政策　結合AI打造醫療城

▲蔣萬安今日出席國民黨醫療委員會記者會，希望未來將AI結合醫療，照顧民眾健康。（圖／蔣萬安辦公室提供）
▲蔣萬安今日出席國民黨醫療委員會記者會，希望未來將AI結合醫療，照顧民眾健康。（圖／蔣萬安辦公室提供）

記者余祥／台北報導

2022-07-20 12:29:47

國民黨台北市長參選人蔣萬安今（20）日出席國民黨醫療委員會「防疫、AI與健康城市記者會」，提出對於未來對台北市醫療產業的規劃，蔣萬安強調，未來運用AI技術，深入對長輩的生活照顧、健康觀測、對孕婦幼兒等保護，同時也用以協助醫療系統的效能提升、簡化繁瑣的行政流程，例如：借重AI分析數據、科學防疫、減輕醫療人員與公衛團隊的負擔、維護醫療人員的健康安全，AI是用來幫助大家提高生活品質。

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蔣萬安表示，現在歐美疫情又有新發展，台灣不能再有高致死率，對於婦幼要更保護，要有更友善的就醫環境，過去老人獨居長者居家照顧常在疫情中被遺忘，未來他會希望市府透過長照機構合作，解決問題。

蔣萬安說，他希望未來長照機構可以有更多AI健身器材，監測檢康數據像是心跳血壓等，也即時提供資訊給子女、醫師；未來醫護可以透過遠端監測病患狀況，智慧預警系統判讀患者風險，讓醫護有更多時間照顧患者，後疫情時代要以病患為出發點，未來醫療科技結合AI技術，要將台北市打造成最友善的醫療城市。

國民黨副秘書長李彥秀說，這兩年疫情肆虐，公衛體系仍有不足之處，北市是首善之度，但醫療體系在疫情下仍有嚴格挑戰，指揮官卻是唱歌、喝酒、出書，台灣缺口罩、缺疫苗、缺快篩，外媒說政府太過自滿，最終造成百萬人染疫8千多人死亡，疫情爆發是政府沒有做好準備，世界各國有這樣的指揮官都應該下台負責，在民進黨政府卻變成惠賜一票，拍拍屁股走人。

李彥秀強調，全球醫療器材產值不斷成長，北市有機會在AI醫療產業有更多建置，過去民進黨將資金投入新藥研發，但其實台灣的製造業非常成熟，像是鴻海郭台銘研發PCR機器，小朋友都能自己使用，顯示台灣是有技術能力的，加上台北市高齡化社會與完整網路覆蓋，可以打造成AI健康城市。

蔣萬安最後補充，台北市一直是疫情重災區，造成重災區的指揮官已經是候選人，希望未來不要再讓台北市變成重災區，因為二次染疫對身體傷害恐怕更深，政府對於前指揮官留下的爛攤子，沒有反應，但未來面對BA.4、BA.5的挑戰，一定要有因應，過去他跟李彥秀與醫療專家提出過很多的建議，包含準備疫苗、快篩、抗病毒藥、以篩代隔、以快篩代PCR等，但政府都牛步進行，他提醒政府一定不能再次輕忽疫情的發展。

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