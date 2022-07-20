拜會民進黨議會黨團 陳時中：一同「做對事、會做事」
民進黨台北市長參選人陳時中，今（20）日中午前往台北市議會拜會民進黨團。陳時中在致詞時指出，他在擔任部會首長時，就制定了8部法律、修訂了90部法律；擔任防疫指揮官時，也與大家一條心一同與病毒作戰。而未來在當選台北市長後，也要有議會的監督，希望能跟議會同仁們一起合作「會做事，也做對事」，對市民能有最好的服務，讓台北再度起飛。
陳時中表示，今天向議會同仁拜會，準備進軍台北市政府，也希望向議員們表達「對我要有信心」，在年底並肩作戰。陳時中強調，自己在擔任衛福部長時，與立委們合作，一同制定了8部法律、修訂了90部法律；擔任防疫指揮官期間，則與大家一條心一同與病毒作戰。而未來在當選台北市長後，也要有議會的監督，希望能跟議會同仁們一起合作「會做事，也做對事」。
陳時中表示，自己非常有信心能成功進軍台北市，「如果我自己都沒信心，又怎麼帶給別人信心？」陳時中說，把信心帶給市民，市民把選票委託給我們這個「會做事、做對事」的團隊，不會辜負市民的期待，有百分之百的決心。
陳時中強調，這次選舉最重要的就是團結合作的精神，市長候選人最好充分準備，並充分地與大家溝通，也與議會進行充分溝通，願景與施政計畫提出來才能一同合作進行。陳時中說，不僅要靠議會的監督，也要靠議員看到基層的需要，結合議員的經驗整合，才會做對事。
至於現場媒體追問，據民調有49%的民眾不認同從指揮官被徵召參選台北市長？對此陳時中則回應，部分民眾還沒辦法習慣接受這樣的情況，「很多人依依不捨，對大家的感觸有感覺。」陳時中說，自己在任何崗位都會盡力把事情最做好做對，請大家給予他祝福。