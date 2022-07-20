規模最大電網轉骨革命現商機　台電：國內廠商吃得到

當氣候變遷、能源轉型、需求成長同時為穩定供電能力帶來考驗，電力系統的全面升級已經刻不容緩。而回顧今年(2022)的303大停電，令人記憶猶新。當天，季節上既不是盛夏，時間也才上午9點，更不是用電尖峰，卻因為興達電廠裡一部機組的人為操作疏失，竟讓半個台灣失去電力，有550萬以上用戶受到影響，產業損失合計超過百億元。這樣的電力系統，顯然很有進步的空間。大家因此更認知到電網之所以如此脆弱，問題不只在於發電端；而要達到穩定供電、強化輸電及配電系統的體質，和提供足夠的電源同等重要。
隨著經濟部、台電的檢討報告出爐，「投入國家資源以加速提升電網韌性」成為當務之急。經濟部次長、台電代理董事長曾文生在3月底於立法院專案報告《強化電網千億預算計畫》後，台電已完成細部完整規畫，並於6月送進行政院，預期最快在7月底行政院核定後，即將正式發布。
根據《財訊》指出，這項為期長達1年的短中長期電網韌性建設計畫，預算總額估計上看3000億元，將是台灣電力系統有史以來投入金額最大、規模最大的革命性轉骨工程，不但是影響企業投資的關鍵，也將為本土電力產業帶來巨大商機。
雖然這項短中長期電網強韌計畫細節尚未公布，但在許多業者眼中，電網革命已經是現在進行式。盤點下來，可以看到輸配電系統要升級，必須全方位展開點、線、面各項投資。而且不同於電源開發案，每蓋一座電廠，向國外採購發電機的成本就占去大半；台灣的業者在智慧電網產業鏈各環節幾乎都有所布局，電網建設幾乎無須再採購舶來品。台電十分肯定：「這些商機，全部都是國內廠商吃得到的。」
根據《財訊》分析，透過點、線、面的強化，台電期望能完成電網「全國融通」及「區域韌性」雙軌並進的架構，無須再擔憂單一樞紐受衝擊後影響大範圍的供電。但10年長跑，現在才是起點，台灣的電力產業大聯盟，潛藏著無數機會，值得投資人好好挖掘。