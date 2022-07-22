美軍最強黑科技！朱瓦特級驅逐艦領軍　環太軍演大亮點

2022年度環太平洋軍事演習 （Rim of the Pacific Exercise，RIMPAC）6月29日至8月4日在美國夏威夷周邊海域舉行，本次軍演美軍不僅首度派出「幽靈艦隊」的無人軍艦參加，更派出暗藏美軍高科技朱瓦特級驅逐艦麥可蒙素號（USS Michael Monsoor，DDG-1001）。
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冷戰期間，美國海軍原本要啟動DDG-21計畫取代史普魯恩斯級驅逐艦，但隨著蘇聯解體而取消，改為建造32艘朱瓦特級驅逐艦（Zumwalt class destroyer），但是這款實驗性質的未來軍艦成本過高，造價80億美元（約2400億新台幣），美國國會只批准建7艘艦，之後又因為冷戰結束、要挪預算建造新的神盾級驅逐艦，最後只建造3艘朱瓦特級艦，分別為朱瓦特號（USS Zumwalt，DDG-1000）、麥可蒙素號與預計2023年服役的強森號（USS Lyndon B. Johnson，DDG-1002）。
美國海軍朱瓦特級艦上原本配備155公厘先進火炮系統（Advanced Gun System），能夠發射稱為「長程陸攻彈頭」（Long Range Land Attack Projectile，LRLAP）的炮彈，一分鐘可發射10發，但是美國海軍發現每發射一次要花費80萬美金（逾2400萬台幣），讓軍方不得不在2016年11月取消LRLAP炮彈。美國海軍目前沒有為朱瓦特級引進新火砲彈藥的打算，將等待研發中的電磁軌道砲服役，再裝到艦上。