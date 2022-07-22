COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

美軍最強黑科技！朱瓦特級驅逐艦領軍　環太軍演大亮點

▲2022環太平洋軍演。美軍朱瓦特級驅逐艦麥可蒙素號（右）帶領盟邦艦艇參演。
▲2022環太平洋軍演。美軍朱瓦特級驅逐艦麥可蒙素號（右）帶領盟邦艦艇參演。

記者呂炯昌／綜合報導

2022-07-22 09:30:002022-07-22 09:55:25

2022年度環太平洋軍事演習  （Rim of the Pacific Exercise，RIMPAC）6月29日至8月4日在美國夏威夷周邊海域舉行，本次軍演美軍不僅首度派出「幽靈艦隊」的無人軍艦參加，更派出暗藏美軍高科技朱瓦特級驅逐艦麥可蒙素號（USS Michael Monsoor，DDG-1001）。

我是廣告 請繼續往下閱讀
冷戰期間，美國海軍原本要啟動DDG-21計畫取代史普魯恩斯級驅逐艦，但隨著蘇聯解體而取消，改為建造32艘朱瓦特級驅逐艦（Zumwalt class destroyer），但是這款實驗性質的未來軍艦成本過高，造價80億美元（約2400億新台幣），美國國會只批准建7艘艦，之後又因為冷戰結束、要挪預算建造新的神盾級驅逐艦，最後只建造3艘朱瓦特級艦，分別為朱瓦特號（USS Zumwalt，DDG-1000）、麥可蒙素號與預計2023年服役的強森號（USS Lyndon B. Johnson，DDG-1002）。

朱瓦特級外型完全採取匿蹤設計，讓15,000噸的船身，雷達反射截面積（RCS）只有小型遊艇那麼大。朱瓦特級艦上的雷達和感測器，完全融合進入上層結構，也因為獨特外型，讓朱瓦特級充滿未來感，仿佛是科幻電影中的戰艦。朱瓦特級左右舷共有20組Mk57垂直發射系統，可裝發射標準二型（SM-2）、標準三型（SM-3）、標準六型（SM-6）、戰斧巡弋飛彈、先進攻陸飛彈和阿斯洛克反潛火箭（ASROC）等。

美國海軍朱瓦特級艦上原本配備155公厘先進火炮系統（Advanced Gun System），能夠發射稱為「長程陸攻彈頭」（Long Range Land Attack Projectile，LRLAP）的炮彈，一分鐘可發射10發，但是美國海軍發現每發射一次要花費80萬美金（逾2400萬台幣），讓軍方不得不在2016年11月取消LRLAP炮彈。美國海軍目前沒有為朱瓦特級引進新火砲彈藥的打算，將等待研發中的電磁軌道砲服役，再裝到艦上。

在艦載機方面，朱瓦特級能夠搭載MH-60R海鷹直升機、MQ-8無人直升機等。儘管朱瓦特級僅有3艘，但憑藉強大科技能力，仍是美軍太平洋艦隊對抗中共海軍的主力船艦。

▲為了因應中國大陸崛起造成的可能威脅，美國國防部陸續將具備雷達匿蹤功能的朱瓦特級隱形戰艦與F-35戰機部署亞太地區。（圖／美國海軍）
▲為了因應中國崛起造成的可能威脅，美國國防部陸續將具備雷達匿蹤功能的朱瓦特級隱形戰艦與F-35戰機部署亞太地區。（圖／美國海軍）

美前防長籲台男女都當一年兵　學者：熱心有餘但脫離現實

給台灣防衛建言！美前防長：增國防預算、役期延長至一年

共軍反潛機、反潛直升機擾台　空軍廣播驅離、飛彈追監

共軍福建號航艦下水　國防院：短期內無法對美軍形成挑戰

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
80%20%
2022-07-20-2022-07-27
如果可以，最希望哪位少年原地出道？

如果可以，最希望哪位少年原地出道？

繼續作答
即時
推薦閱讀