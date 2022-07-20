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台北市億元級豪宅上半年它最賣！異軍突起擠下3大豪宅區

▲位於台北市松山區的「潤泰敦峰」榮登今年上半年億元級最賣豪宅第一位。（圖／台灣房屋建國民生加盟店提供）
▲位於台北市松山區的「潤泰敦峰」榮登今年上半年億元級最賣豪宅第一位。（圖／台灣房屋建國民生加盟店提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-07-20 12:51:59

今年上半年台北市最熱門的「億元級豪宅」出爐！有別於以往主要以大安區、信義區、中正區為主戰場的情況，位於台北市松山區的「潤泰敦峰」異軍突起，14筆交易奪下今年上半年最賣豪宅，第二名為南京東路一段新豪宅「元大方圓」，成交7筆；第三名則為《聯合報》舊大樓改建豪宅「聯合大哲」、以及羅斯福路去年剛完工的「冠德羅斯福」，都分別成交6筆。

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台北三大傳統豪宅聚落，主要在大安、信義和中正，不過近兩年松山區豪宅「潤泰敦峰」不管在交易量或是單價表現都極為搶眼，實價登錄至今，共有23筆交易破單價200萬元，而今年同一法人2筆22樓交易，都創下社區最高單價239.9萬元，也榮登松山區最高單價豪宅王，目前僅次於「松濤苑」和「信義聯勤one park」，暫居今年單價第三名豪宅。
    
最新實價揭露，松山區「潤泰敦峰」一口氣揭露2筆最新交易，5月成交17樓戶，總價1.78億元，單價201.9萬元，買家是「華源資產管理」。6月則成交22樓戶，總價約2.07億元、每坪239.9萬元，追平今年5月同層樓隔壁戶的社區最高單價紀錄，有趣的是，22樓2戶的買家，均為「英屬維京群島商晶安投資」，可說是社區的創價推手！而這三筆最新揭露的交易，都採無貸款買進。

張旭嵐指出，「潤泰敦峰」位於市民大道四段雖非傳統豪宅路段，還在高架道路旁，因此剛推案時頗受考驗，不過建商當初為了降低高架橋的壓迫感，和噪音干擾，並保留綠蔭視野，基地退縮超過50米，擺脫高架橋抗性，且地段緊鄰微風廣場百貨和東區生活圈，整體機能佳，吸引不少高資產族青睞，今年14筆交易中，有7筆單價超過200萬，亦有不少境外法人買方無貸款入手，堪稱松山區最吸鈔豪宅。

至於新豪宅「元大方圓」位居今年上半年交易第二熱的豪宅，台灣房屋中山民生特許加盟店店東蕭佑寯指出，「元大方圓」坐落台北市的核心鬧區，由於周邊的南西商圈、中山北路沿線等精華區段均已開發飽和，因此區段近年少有新案推出，該社區幾乎是當地近5年唯一的新豪宅供給，所以別具稀有性，對買家的吸引力也更加鮮明。

第一建經研究中心副理張菱育指出，行政院研擬《平均地權條款》修正草案，將來私法人購屋要採取許可制，對於原本購屋程序就較嚴格的境外法人影響程度較小，但是對國內法人購屋則趨於嚴格，因此預計下半年將會有新制上路的不確定因素，進一步讓有購屋計畫的法人，趕在新制上路前盡早買進。

 

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