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反對男女皆兵！林伯豐籲人民福祉優先、電價不宜再漲

▲三三企業交流會理事長林伯豐認為政府應以台灣利益及人民福祉為優先，電價也不宜再漲。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲三三企業交流會理事長林伯豐認為政府應以台灣利益及人民福祉為優先，電價也不宜再漲。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

2022-07-20 13:15:53

俄羅斯不顧國際反對入侵烏克蘭，國際社會也同樣關注中國對台軍事威脅，美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）認為台灣要增強國防預算、延長義務役役期，建議男女都服役一年，展示自我防衛的決心。對此，三三企業交流會理事長林伯豐今（20）日並不認同，台灣強項在經濟、科技，應考慮台灣利益優先，況且台灣不是烏克蘭，政府應做的是照顧全民，以台灣利益、人民福祉為優先，而不是讓全民當砲灰，他也建議電價不宜再漲，基本工資調漲幅度不宜超過3%。

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三三會今日舉行7月例會，林伯豐在會中提到，台灣的強項是經濟、科技、管理、人才，應讓全世界認識台灣供應鏈的完整，考慮台灣利益、人民福祉為優先，而台灣的國防工業依賴美國，但台灣也不是烏克蘭，也不可能成為烏克蘭，重要的是如何維護台灣人民的安全和福祉，避免戰爭殘酷，才是台灣人民未來的幸福，也是政府應盡責任。

同時，林伯豐也對政府提出建言，在電價部分，他認為工業用電大戶貢獻經濟成長率、稅收、出口及創造就業，但只針對用電大戶調漲，調幅高達15%，這是懲罰用電大戶，將影響企業投資意願，建議不宜再調漲電價，並應重新檢討能源政策，減少燃煤、天然氣發電、提高核能發電比重至少占30%，以降低電力排碳系數，以符合淨零碳排的目標，也有利企業實踐ESG，並應參考國際趨勢，運用新一代安全的核能技術於發展核電。

在通膨問題方面，他說，主計總處公布6月消費者物價指數（CPI）年增達3.59%，生產者物價指數（PPI）年增率13.74%、躉售物價指數（WPI）年增率16.45%，均創新高，電價調漲勢必造成通膨更為嚴重，政府除升息外，建議大宗物資關稅、貨物稅、營業稅降稅或免稅等措施延至今年底。

至於基本工資部分，他認為政府基本工資調漲幅度不宜超過3%，企業界傾向對公司有貢獻及資深的員工調漲實質薪資，而近日電價大幅調漲，基本工資再調升的話，勢必大幅推升物價，對產業及民生的影響也很大，建議應比照110年補貼受衝擊的產業。對於年輕人及低收入者購屋困難，他建議政府應大量興建社會住宅，只租不賣，鼓勵青年創業，提供房租租金與租稅優惠。

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