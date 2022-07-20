反對男女皆兵！林伯豐籲人民福祉優先、電價不宜再漲

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同時，林伯豐也對政府提出建言，在電價部分，他認為工業用電大戶貢獻經濟成長率、稅收、出口及創造就業，但只針對用電大戶調漲，調幅高達15%，這是懲罰用電大戶，將影響企業投資意願，建議不宜再調漲電價，並應重新檢討能源政策，減少燃煤、天然氣發電、提高核能發電比重至少占30%，以降低電力排碳系數，以符合淨零碳排的目標，也有利企業實踐ESG，並應參考國際趨勢，運用新一代安全的核能技術於發展核電。
在通膨問題方面，他說，主計總處公布6月消費者物價指數（CPI）年增達3.59%，生產者物價指數（PPI）年增率13.74%、躉售物價指數（WPI）年增率16.45%，均創新高，電價調漲勢必造成通膨更為嚴重，政府除升息外，建議大宗物資關稅、貨物稅、營業稅降稅或免稅等措施延至今年底。
至於基本工資部分，他認為政府基本工資調漲幅度不宜超過3%，企業界傾向對公司有貢獻及資深的員工調漲實質薪資，而近日電價大幅調漲，基本工資再調升的話，勢必大幅推升物價，對產業及民生的影響也很大，建議應比照110年補貼受衝擊的產業。對於年輕人及低收入者購屋困難，他建議政府應大量興建社會住宅，只租不賣，鼓勵青年創業，提供房租租金與租稅優惠。