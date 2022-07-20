勇敢走夜路探台中鬼樓　黑暗中他遇見隱形世界冠軍

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勇敢走夜路前，許多人擔心他的安全，也怕他被「拍咪阿」纏上，實際上路後，眼前所見盡是舊城沒落以及不斷出現的驚嘆號，「深夜的自由路人車稀少，千越大樓安安靜靜沈睡路旁，很難想像這裡曾是不夜城、台中最熱鬧的一條路」、「髒亂的地下道不見了，變得乾淨又明亮」。被遺忘的舊城區，很多陰暗角落源自路燈不亮或監視器故障，像光復路口的行人號誌歪掉多時，卻沒人處理，「即使白天過馬路，也看不到正確的號誌燈，但大家好像都習慣了」。
許瑞宏說，深夜的舊城區不只有沒落的氣息，也有香傳鄰里的深夜食堂，從異國料理到各種台式消夜，人聲鼎沸中建構出特有風情。有天他走在麻園溪畔，整條路只有一間店還亮著，「我被這燈光吸引，竟因此認識了隱形的台灣之光，在充滿文化氣息的老城區，巧遇年輕的生命力。」
許瑞宏口中的「隱形台灣之光」，是年僅27歲的陳中錦，原是西洋劍國手的他，高中開始斜槓養甲蟲，3年前從個人工作室轉型開甲蟲生態館，養出的甲蟲體型碩大，還因破世界紀錄的赫克力士長戟大兜蟲，吸引網紅昆蟲擾西前往拍攝介紹影片。
陳中錦的店有上萬隻甲蟲，從小朋友養的一隻100元、到行家收藏的一隻100萬元都有。即將開第2、3家分店的他說，自己一開始土法煉鋼，2016年到日本學習飼料發酵技巧，開始養出個頭巨大的各種甲蟲，日前他發現一隻長戟大兜蟲比日本BEKUWA雜誌認證的世界紀錄182mm還大一公釐，想送往日本認證創新紀錄，卻因已公開曝光過，不符合資格，玩家曾開價150萬元，但他捨不得割愛。陳中錦透露，自己手上還有好幾隻其他品種甲蟲，體長超過世界紀錄，將於認證後陸續公開。
許瑞宏夜巡時認識陳中錦，也認識一群年輕的蟲友，陪著他把「勇敢走夜路」的隊伍從小貓兩三隻走成幾十人的「貪食蛇」，希望透過年輕人的力量，把舊城區過往榮光找回來。