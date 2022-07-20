COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

勇敢走夜路探台中鬼樓　黑暗中他遇見隱形世界冠軍

▲民眾黨台中市議員參選人許瑞宏（左）勇敢走夜路探查選區沈痾，意外認識深夜還在店裡忙的隱形世界冠軍陳中錦。（圖／記者顏幸如攝，2022.07.20）
▲民眾黨台中市議員參選人許瑞宏（左）勇敢走夜路探查選區沈痾，意外認識深夜還在店裡忙的隱形世界冠軍陳中錦。（圖／記者顏幸如攝，2022.07.20）

記者顏幸如/台中報導

2022-07-20 14:15:322022-07-20 14:22:19

民眾黨台中市中西區市議員參選人許瑞宏，為了找出老舊城區的生機，連續21天利用深夜徒步探訪選區，不僅發現100多項缺失、了解傳說中鬧鬼大樓的真實樣貌，還發掘連在地人都不清楚的人與事，其中一位年輕人從西洋劍國手轉換跑道，養出比世界冠軍還大的長戟大兜蟲，成為隱形的台灣之光。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲陳中錦養的甲蟲一隻比一隻壯，圖中的長戟大兜蟲比世界紀錄還大一公釐。（圖／記者顏幸如攝，2022.07.20）
▲陳中錦養的甲蟲一隻比一隻壯，圖中的長戟大兜蟲比世界紀錄還大一公釐。（圖／記者顏幸如攝，2022.07.20）
台中火車站往西的中西區屬於老舊商圈，街道沒落加上歷年來發生的意外事故，導致千越大樓、民昇大樓等被網友列為全台知名鬼屋，吸引年輕人探險，為了擺脫白天盲點、深入了解舊城區的沈痾，許瑞宏6月底開始揹著6公斤的發光氣球，每晚10點開始夜巡選區3小時，今天（20日）凌晨圓滿結束。

勇敢走夜路前，許多人擔心他的安全，也怕他被「拍咪阿」纏上，實際上路後，眼前所見盡是舊城沒落以及不斷出現的驚嘆號，「深夜的自由路人車稀少，千越大樓安安靜靜沈睡路旁，很難想像這裡曾是不夜城、台中最熱鬧的一條路」、「髒亂的地下道不見了，變得乾淨又明亮」。被遺忘的舊城區，很多陰暗角落源自路燈不亮或監視器故障，像光復路口的行人號誌歪掉多時，卻沒人處理，「即使白天過馬路，也看不到正確的號誌燈，但大家好像都習慣了」。

▲許瑞宏發現台中市自由路、光復路口路口號誌靠在一起，行人不知該看哪一個，但相關單位一直未處理，用路人也見怪不怪。（圖／記者顏幸如攝，2022.07.20）
▲許瑞宏發現台中市自由路、光復路口的行人號誌靠在一起，紅燈綠燈同時亮著，不知該看哪一個，但相關單位一直未處理，用路人也見怪不怪。（圖／記者顏幸如攝，2022.07.20）
許瑞宏說，深夜的舊城區不只有沒落的氣息，也有香傳鄰里的深夜食堂，從異國料理到各種台式消夜，人聲鼎沸中建構出特有風情。有天他走在麻園溪畔，整條路只有一間店還亮著，「我被這燈光吸引，竟因此認識了隱形的台灣之光，在充滿文化氣息的老城區，巧遇年輕的生命力。」

許瑞宏口中的「隱形台灣之光」，是年僅27歲的陳中錦，原是西洋劍國手的他，高中開始斜槓養甲蟲，3年前從個人工作室轉型開甲蟲生態館，養出的甲蟲體型碩大，還因破世界紀錄的赫克力士長戟大兜蟲，吸引網紅昆蟲擾西前往拍攝介紹影片。

▲陳中錦養的長戟大兜蟲，比世界紀錄182mm還大一公釐。（圖／昆蟲擾西粉絲頁，2022.07.20）
▲陳中錦養的長戟大兜蟲，比世界紀錄182mm還大一公釐。（圖／昆蟲擾西粉絲頁，2022.07.20）

▲陳中錦養的甲蟲幼蟲（雞母蟲），長達20公分。（圖／昆蟲擾西粉絲頁，2022.07.20）
▲陳中錦養的甲蟲幼蟲（俗稱雞母蟲），長達20公分。（圖／昆蟲擾西粉絲頁，2022.07.20）
陳中錦的店有上萬隻甲蟲，從小朋友養的一隻100元、到行家收藏的一隻100萬元都有。即將開第2、3家分店的他說，自己一開始土法煉鋼，2016年到日本學習飼料發酵技巧，開始養出個頭巨大的各種甲蟲，日前他發現一隻長戟大兜蟲比日本BEKUWA雜誌認證的世界紀錄182mm還大一公釐，想送往日本認證創新紀錄，卻因已公開曝光過，不符合資格，玩家曾開價150萬元，但他捨不得割愛。陳中錦透露，自己手上還有好幾隻其他品種甲蟲，體長超過世界紀錄，將於認證後陸續公開。

▲昆蟲擾西造訪甲蟲生態館，陳中錦搬出西洋劍和過往的獎牌。（圖／昆蟲擾西粉絲頁，2022.07.20）
▲昆蟲擾西造訪甲蟲生態館，陳中錦搬出西洋劍和過往獎牌與她過招。（圖／昆蟲擾西粉絲頁，2022.07.20）
許瑞宏夜巡時認識陳中錦，也認識一群年輕的蟲友，陪著他把「勇敢走夜路」的隊伍從小貓兩三隻走成幾十人的「貪食蛇」，希望透過年輕人的力量，把舊城區過往榮光找回來。

▲許瑞宏「勇敢走夜路」隊伍，從一開始的小貓兩三隻走成幾十人的「貪食蛇」。（圖／許瑞宏臉書，2022.07.20）
▲許瑞宏「勇敢走夜路」隊伍，從一開始的小貓兩三隻走成幾十人的「貪食蛇」。（圖／許瑞宏臉書，2022.07.20）

大眾走帶黨員十八地獄初體驗　蔡壁如過奈何橋嚇一跳

放膽逆操作！小黨新人走夜路變貪食蛇　螢光彩繪牆超夢幻

媽媽市長忽略年輕人？民眾黨不滿台中新幹線公車獨缺南屯

蔡炳坤病倒民眾黨頓失中投母雞　蔡壁如半個月衝台中5次

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
鬼月你最不敢做的禁忌？

鬼月你最不敢做的禁忌？

繼續作答
即時
推薦閱讀