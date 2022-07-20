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小米8大新品齊發！進攻毛孩首推寵物餵食、飲水機

▲小米台灣發表多款新品，包含手機、二合一平板電腦、寵物用品等。（圖/記者周淑萍攝）
▲小米台灣發表多款新品，包含手機、二合一平板電腦、寵物用品等。（圖/記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

2022-07-20 14:25:57

小米台灣於今（20）日推出一系列產品，包含新一代輕旗艦Xiaomi 12 Lite，更首度進軍全新筆記型電腦領域，推出旗下首款2 in 1筆記型電腦產品—Xiaomi Book S 12.4吋，同時，擴大智慧家庭版圖，加入的新品有Xiaomi智慧顯示器A2系列、Xiaomi超輕量無線吸塵器與Xiaomi智慧破壁調理機等，並首度跨足寵物領域，推出Xiaomi 智慧寵物餵食器及Xiaomi 智慧寵物飲水機。

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小米於台灣市場推出首款2 in 1筆記型電腦產品—Xiaomi Book S 12.4吋，搭載12.4吋LCD觸控螢幕，以2560x1600 WQHD+高解析度螢幕，Qualcomm Snapdragon™ 8cx Gen 2旗艦級64位元ARM處理器，採用八核心CPU、7nm製程；搭配全新Windows 11介面，可搭配鍵盤、觸控筆，或者以手指進行觸控。電池續航力為13.4小時，搭配額外附贈的Xiaomi GaN充電器 65W 1A1C 版。售價20,995元，將於8/1開賣，購買後開通即享Microsoft 365免費試用一個月，於7/31前預購搭配雙件組合套裝早鳥價22,990元。

全新推出的Xiaomi 智慧顯示器A2系列在台提供55吋及43吋兩種尺寸，顯示器搭配4K Ultra HD 3840×2160超高解析度影像品質，A2系列55型售價19,999元，於7/20起開賣，於7/31前購買即享早鳥價17,999元，購買再贈Xiaomi 智慧延長線 20W 快充版（價值695元）。43型售價15,999元，於7/20起開賣，於7/31前購買再贈Xiaomi 智慧延長線 20W 快充版（價值新台幣$ 695元）。

Xiaomi 超輕量無線吸塵器僅1.2公斤的Featherlize羽量化設計，高達21000pa的最大真空度，提供最大100AW的吸力，持久模式下可提供高達65分鐘長續航。售價8,995元，於7/20起開放預購，於7/31前預購或享早鳥價8,495元。

另有，Xiaomi智慧破壁調理機，7/20開賣，售價2995元，7/31前早鳥價2,795元。Xiaomi 智慧寵物餵食器，7/20開賣，售價2,695元，7/31前早鳥價2,495元。Xiaomi 智慧寵物飲水機，提供2L大容量，7/20開賣，售價1,495元，7/31前早鳥價1,395元。

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