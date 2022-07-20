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Nissan 全新 X-Trail 路測捕獲！目標第四季上市

▲ Nissan 全新 X-Trail 路測捕獲！目標第四季上市
▲ Nissan 全新 X-Trail 路測捕獲！目標第四季上市

2GameSome - 有車賞

2022-07-20 14:55:00

裕隆日產確認要於今年第四季正式在台發表的 Nissan 全新世代 X-Trail，日規車型同步確認於 7 月 25 日正式在日本市場上市販售，與未來台灣銷售車款相同，日規車型也將採用e-Power動力配置，售價落在約莫 320 萬至 450 萬日幣間。而台灣市場中，全新世代 X-Trai l也已進入最後路測階段，日前就在北台灣車友間相當有名的深坑某咖啡廳前，就被車迷捕獲全新世代X-Trail的測試車。

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全新世代 X-Trail 已確認在台灣會推出 e-Power 動力車型，同步參考日規車型規格，e-Power 動力車型具備前輪驅動與四輪驅動兩種版本，皆以 1.5 升 VC Turbo 渦輪增壓汽油引擎來為電動馬達充電，以四驅車型而論，前軸馬達可輸出 150kW 最大馬力、後軸馬達為 100kW 最大馬力。

日本市場於 7 月 20 日當天正式發表全新世代 X-Trail。
日本市場於 7 月 20 日當天正式發表全新世代 X-Trail。
全新世代 X-Trail 確認於 7 月 25 日正式在日本市場上市販售。
全新世代 X-Trail 確認於 7 月 25 日正式在日本市場上市販售。
雖然目前尚未確認台灣市場會推出前驅還是四驅版本，但可以確認的是 Nissan 特別強調 e-Power 動力的靜肅性，對於此級距所鎖定的家庭買家而言，無疑是一大利基。

未來全新世代 X-Trail 正式上市時我們也將於第一時間進行測試、報導，針對國產中型休旅車款有興趣的買家，敬請持續鎖定 2GameSome。

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