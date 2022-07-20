首例社區BA.5個案「父母CT值偏高」！家庭群聚可能性曝光
Omicron變異株BA.5侵台，國內社區出現本土個案，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（20）日表示，首位BA.5社區感染個案，父母PCR陽性確診，但檢體送回來定序時，因病毒量太低無法成功定序，不過從家庭群聚和流行病學來看，仍高度懷疑這一起BA.5群聚感染。
指揮中心在7月15日宣布，國內出現首例Omicron BA.5個案，為北部一名20多歲女性，曾接種三劑疫苗，近半年無出入境紀錄，他先是在5月中下確診，但他的同住家人分別在7月3日、7月5日確診，而該個案亦於7月5日出現流鼻水等症狀，7月6日快篩陽性，並至醫院進行PCR採檢，後續定序結果為 Omicron BA.5，成為國內首例本土社區感染BA.5案例，也是國內目前525例重複感染個案中，首位感染BA.5確診者。
當時莊人祥曾指出，該名個案父母採檢陽性，密切接觸者5人，快篩和PCR採檢均為陰性；個案母親的7位同事PCR結果為陰性，但父母兩人因CT值偏高，還需等待實驗室能否培養出病毒確認病毒株。
對此，羅一鈞今日在記者會上補充，該個案的父親CT值為29.8、母親CT值為32.4，兩人病毒量太低而無法成功定序，無法確認是否是感染BA.5，也因為無定序證據，這兩位確診個案，並不會列入BA.5統計的新增個案當中。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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