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批侯友宜恩恩案　林佳龍籲有新人要試用、不好就退

▲林佳龍說，新北最大問題是市長出問題，他的過去從政經驗可以試用看看，一任才4年不好就退掉，下次不要選就好。（資料圖／記者葉政勳攝）
▲林佳龍說，新北最大問題是市長出問題，他的過去從政經驗可以試用看看，一任才4年不好就退掉，下次不要選就好。（資料圖／記者葉政勳攝）

記者王敏旭／台北報導

2022-07-20 14:52:16

代表民進黨參選新北市長的林佳龍今（20）日接受「齊有此理」專訪指出，侯友宜在恩恩案上行政程序有疏失、沒有溫度，且國民黨在新北執政執政17年，新北不是沒有進步，是比別人慢；新北最大問題是市長出問題，他的過去從政經驗可以試用看看，一任才4年不好就退掉，下次不要選就好。

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林佳龍說，人死不能復生，求一個能放下，需要有真相，政府掌握最多，盡可能透明化，不是講話反反覆覆，很多矛盾，好像在怕掀開潘朵拉的盒子。侯又說交給司法，司法要拖很多時間，行政部門可以調查為什麼不做。

林佳龍指出，另外還包括金山小編過勞猝死，衛生局女同仁被性侵自殺，警察有時候辦案，找到兇手就加諸他罪名，但大家要的是真相，不要用另個方式轉移焦點，辦個法會就結束了，要大家從今天開始大家都不要吵了。

林佳龍說，聖嚴法師講過，面對、接受、處理、放下他，侯友宜有沒有面對都在閃躲，每次都講感同身受，但其他人不是受害者，沒有資格去講感同身受，討論事情不是為了仇恨動員，而是不希望再犯同樣的錯誤。

至於建設部分，林佳龍指出，過去朱立倫擔任市長時不跑攤，因此侯友宜是12年的市長、副市長，如果有能力4年就能解決，沒有能力再給4年變16年也解決不了這些問題，為何不換人做做看，「換新換新，新北大翻新」。

林佳龍說，侯友宜不要一直跑，秀出勤政愛民，現在新北最大問題是市長出問題，沒辦法在關鍵時刻，讓新北有新氣象、讓新北超越台北。如果現在有新人新政、新氣象，林佳龍過去從政經驗，可以試用看看。

林佳龍表示，一任才4年，家庭買東西有新產品，也要試用看看，不好就退掉，下次不要選就好，現在侯友宜是要選最後一次，如果再4年就16年，小孩子出生快要念大學。

林佳龍說，不能說新北停滯，但不進則退，進步沒有比別人快就被比下去。很弔詭、諷刺，市長滿意度很高、市民覺得城市光榮感低。新北從預算分配的社會福利、人均預算都是六都吊車尾，新北得到的福利比台北、桃園低。

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