英國皇室奢旅夯！凱特王妃蜜月地點曝光 台灣旅客已出發
疫後奢華旅遊需求逆勢成長，全包式度假連鎖集團Club Med有感定點奢旅的需求增加，發現自台灣出發的「頂級奢華系列」訂單佔總業績36%，相較於2019年成長了21個百分點。除了浪漫奢華代表馬爾地夫外，英國威廉王子與凱特王妃的蜜月聖地「塞席爾」受到蜜月客關注，房價詢問度不只是過去國人最愛歐洲的5倍，更有台灣旅客7月出發去玩。
位於印度洋，遺世獨立的海島塞席爾，擁有「夢幻秘境」之美稱，當年英國威廉王子與凱特王妃蜜月包島，而受封奢華「蜜月勝地」；同時也是貝克漢夫妻歡度結婚十周年紀念的度假天堂；更被《國家地理雜誌》評選為「一生必去的50個地點」之一。
Club Med去年在距離塞席爾首都Mahe馬埃島15分鐘船程的私人島嶼上，打造旗下「頂級奢華系列」最新成員「塞席爾頂級度假村」，身處全球少數古老的海洋保育區，是聖安妮海洋國家公園（Sainte Anne Marine National Park）內唯一飯店，花崗岩島嶼與珊瑚礁坐擁豐富海洋生態和原始熱帶叢林，一島一度假村的奢華設定，更獨立、隱密性更高、更能親近大自然。
幾乎全房型皆擁有海景，而且不需要住到最高價位得房型也能擁有游泳池。搭配法國頂級CINQ MONDES打造的SPA體驗， 還有著名法國瑜珈大師Heberson Oliveira設計的水中瑜珈、叢林瑜珈、靜坐冥想等系列課程，在生態永續的美好環境中，釋放身心靈讓感官全面紓壓。
浪漫的日落香檳、沙灘燭光晚餐，或是海上獨木舟、風帆出海等水陸運動，甚至到馬埃島體驗當地市集與民情，各式客製行程都能透過私人管家協助安排，還包含專屬隨行攝影師紀錄甜蜜時光。
而浪漫奢華代表的馬爾地夫，則有被《富比士旅遊指南》評鑑為五星奢華度假村的獨立飯店JOALI Maldives，將藝術與養生不著痕跡地融入自然環境，獨樹一幟的風格，受讚「馬爾地夫的度假村少見能擁有如此天堂般的景色」。
JOALI Maldives遵循「生活樂趣」理念和「沉浸式藝術度假村」為目標，讓取自傳統的馬爾地夫特色工藝與當代藝術的創作，不只用來觀賞，其中藝術家Porky Hefer的作品還可以坐臥、攀爬，甚至用餐。
擅長玻璃工藝創作Feleksan Onar和雕塑家Seckin Pirim的作品，各自在度假村客房，點出海洋氣息。JOALI Maldives盼望旅客感受到藝術鼓舞人心的力量，進入一場相信快樂、身臨其境的旅行。此心境與疫後時代人們回歸初心，追求寧靜平和的願望不謀而合。
頂級奢華蜜月之旅，回歸自然原始的懷抱，人們都將收斂鋒芒，透過時間的暫停、凝視光景，甚至沉浸在每件藝術品的流連忘返中，與相伴在身邊、一生最重要的人和諧對話。
※【NOWnews 今日新聞
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