成功止血！Netflix訂閱數Q2流失97萬 有意打擊寄生帳號
影視串流平台龍頭Netflix（網飛）於北美時間今（20）盤後公布2022會計年度第二季財報，宣布在第二季失去了97萬名訂閱者，不過這個損失實際上是Netflix的勝利，因就上一季預估來看，原先預期流失200萬訂戶的網飛明顯「止血成功」，更因此激勵盤後股價漲逾7%。
Netflix今年第一季財報顯示十多年來首次出現用戶流失，同時估計在第二季情況會更嚴重，預估屆時會再流失200萬名全球用戶，成為該公司史上最大的虧損季度；不過根據第二季財報顯示，這3個月期間網飛僅流失97萬名訂閱人數，而分析師估計，自第三季開始，訂閱戶將淨新增100萬，扭轉上半年訂閱人數流失的情況。
目前Netflix全球訂閱戶高達2.2067億，為了對抗其他串流平台與觀眾抱怨收費過高、寧可回到院線或選擇密碼共享，以及總體經濟衰退、通貨膨脹等問題，網飛也透露將於明（2023）年推出成本較低、靠廣告打平支出的訂閱方案，已經選擇微軟作為其廣告版產品的合作夥伴；同時也宣布打擊「帳號寄生蟲」，於阿根廷、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯和多明尼加共和國等「寄生帳號」最多的5個拉丁美洲國家實施新方案，宣布只要偵測用戶在「主要居住地」以外使用Netflix超過兩周，將必須額外支付費用。
此外，網飛執行長兼共同創辦人海斯汀（Wilmot Reed Hastings）也在財報過後提到，有線電視台將在未來十年內步入「恐龍的後塵」，他引用了尼爾森的數據表示網飛的收看率在今年6月份達到美國國內電視收視比例的新高7.7%；觀看數更是幾乎等於國內前兩大有線電視台CBS、NBC相加後的人數，顯示其作為串流媒體仍具競爭力的一面。