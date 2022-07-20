心肌梗塞夏天也會發生？26歲送貨員因「1動作」差點沒命

我是廣告 請繼續往下閱讀
收治該名病例的孫德光醫師表示，通常心肌梗塞好發於寒冬時節，主要是因為天氣太冷會導致血管劇烈收縮所致，但近幾年來極端氣候出現，夏季天氣太熱往往會使很多病患大量流汗脫水，導致血液變得黏稠，如果又有三高問題，很可能就會產生血栓。「當外界環境突然由熱轉冷，血壓一下子升高太快，就可能引發急性心肌梗塞！」
孫德光說，一旦出現胸口劇烈悶痛、猶如被大石頭壓住的感覺，或是呼吸很不順暢，就要警覺自己可能是心肌梗塞。而且這種狀況不只有中老年人會出現，最近幾年發現有越來越年輕化的趨勢，近期更經常看到年輕人就診，平均每8位心肌梗塞的患者，就有1位是年輕人。「心肌梗塞不只致死率高，即便搶救成功，後續也可能導致心臟衰竭等嚴重的後遺症，對年輕人來說恐怕就無法再做體力工作，所以務必要特別防範。」
若民眾有吸菸、肥胖、三高族群、第二型糖尿病、膽固醇過高，甚至有遺傳性家族病史，都是心肌梗塞的危險因子，常感胸部悶痛、呼吸困難、心悸、冒冷汗等症狀，就應該尋求心臟內科醫師診治。孫德光建議，要避免夏季溫差大產生的風險，可以隨身攜帶一件薄外套或披肩，進入冷氣房可以先披著不讓溫差太大；另一方面，建議戶外工作者大熱天不要飲用大量的冰水或冰涼飲料，因為一口氣喝下太多冷飲可能會使得體內溫差變化太大，也可能提高心肌梗塞的風險。