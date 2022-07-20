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心肌梗塞夏天也會發生？26歲送貨員因「1動作」差點沒命

▲澄清醫院中港院區心臟內科孫德光醫師提醒，夏天如果經常出入溫差大的環境，也可能引發心肌梗塞，且年輕人也要注意。（圖／澄清醫院提供）
▲澄清醫院中港院區心臟內科孫德光醫師提醒，夏天如果經常出入溫差大的環境，也可能引發心肌梗塞，且年輕人也要注意。（圖／澄清醫院提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-07-20 15:30:512022-07-20 15:35:28

別以為心肌梗塞只會出現在寒冬，天氣熱一樣有風險！最近全台高溫炎熱，氣溫飆破攝氏36度很常見，一位26歲胖胖的男性送貨司機，日前在送貨途中突然感覺覺胸部悶痛、冒冷汗，而且呼吸上氣不接下氣，還好他直接驅車到醫院掛急診，診斷後才驚覺是急性心肌梗塞。澄清醫院中港院區心臟內科孫德光醫師提醒，近日戶外持續高溫，對於有心血管疾病的高危險群，可能因頻繁進出室內外劇烈溫差環境，有誘發心肌梗塞的風險。

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這名送貨員雖然年紀輕輕，但身高158公分體重卻高達90公斤，又有吸菸跟熬夜的習慣，吃東西又偏好甜食，本身就有三高（高血壓、高血脂、高血糖）的問題。發病當天中午天氣很熱，送完貨一上車就把冷氣調到最低溫，沒想到胸口感到強烈悶痛、甚至無法順利呼吸，所幸他馬上趕去急診，經心電圖、X光、心臟超音波等檢查發現是急性心肌梗塞，血管老化如7、80歲老人，右冠狀動脈因血栓形成完全堵塞，立刻進行緊急心導管手術才撿回一命。

▲26歲送貨員差點因心肌梗塞猝死，右冠狀動脈因血栓形成完全堵塞（左），立刻進行緊急心導管手術才撿回一命（右）。（圖／澄清醫院提供）
▲26歲送貨員差點因心肌梗塞猝死，右冠狀動脈因血栓形成完全堵塞（左），立刻進行緊急心導管手術才撿回一命（右）。（圖／澄清醫院提供）
收治該名病例的孫德光醫師表示，通常心肌梗塞好發於寒冬時節，主要是因為天氣太冷會導致血管劇烈收縮所致，但近幾年來極端氣候出現，夏季天氣太熱往往會使很多病患大量流汗脫水，導致血液變得黏稠，如果又有三高問題，很可能就會產生血栓。「當外界環境突然由熱轉冷，血壓一下子升高太快，就可能引發急性心肌梗塞！」

孫德光說，一旦出現胸口劇烈悶痛、猶如被大石頭壓住的感覺，或是呼吸很不順暢，就要警覺自己可能是心肌梗塞。而且這種狀況不只有中老年人會出現，最近幾年發現有越來越年輕化的趨勢，近期更經常看到年輕人就診，平均每8位心肌梗塞的患者，就有1位是年輕人。「心肌梗塞不只致死率高，即便搶救成功，後續也可能導致心臟衰竭等嚴重的後遺症，對年輕人來說恐怕就無法再做體力工作，所以務必要特別防範。」

若民眾有吸菸、肥胖、三高族群、第二型糖尿病、膽固醇過高，甚至有遺傳性家族病史，都是心肌梗塞的危險因子，常感胸部悶痛、呼吸困難、心悸、冒冷汗等症狀，就應該尋求心臟內科醫師診治。孫德光建議，要避免夏季溫差大產生的風險，可以隨身攜帶一件薄外套或披肩，進入冷氣房可以先披著不讓溫差太大；另一方面，建議戶外工作者大熱天不要飲用大量的冰水或冰涼飲料，因為一口氣喝下太多冷飲可能會使得體內溫差變化太大，也可能提高心肌梗塞的風險。

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