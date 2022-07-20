不演了！敘利亞外交部宣布「按對等原則」與烏克蘭斷交
俄烏戰爭爆發至今進入第5個月，態度親俄的敘利亞政府於6月29日宣布承認烏克蘭東部的盧甘斯克（Luhansk）和頓涅茨克（Donetskaya）地區「主權獨立」，當晚烏克蘭總統澤倫斯基即宣布中斷該國與敘利亞的外交關係；根據敘利亞外交部最新消息，今（20）敘利亞將秉持外交對等原則，宣布與烏克蘭斷交。
自從俄羅斯總統蒲亭單方面宣布承認盧甘斯克和頓涅茨克為主權獨立國家，並對烏克蘭發動「特別軍事行動」至今已超過140天，綜合敘利亞阿拉伯通訊社（SANA）、法新社等外媒報導，敘利亞外交部表示秉持外交對等原則，敘利亞於當地時間7月20日宣布與烏克蘭正式斷交，這個決定是為了回應基輔當局的相同決定。
立場親俄的敘利亞與北韓在今年六月底宣布承認烏東分離主義分子自行成立的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic），換來澤倫斯基的痛批，同時宣布烏克蘭與敘利亞之間再也不會有關係，且稱烏克蘭對敘利亞的制裁力度也將更大。
不過敘利亞外交官員則表示，自2018年以來，烏克蘭政府實際上已經與敘利亞斷絕了外交關係。當時烏克蘭政府拒絕為敘利亞駐烏克蘭大使館工作的敘利亞外交官續簽居留簽證，導致他們無法履行職責。礙於烏克蘭政府的敵對態度，敘利亞駐烏大使館被迫暫停辦公，稱烏克蘭早就單方面斷絕外交關係了。