小黨爭當議會第三勢力！陳椒華、蔡壁如猛衝台中扮母雞

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今天（20日）上午陳椒華再度帶著小雞們，在台中市政府前開記者會。她秀出空污數據資料，抨擊盧秀燕的「市長換人，空氣換新」流於口號，就任後多將力氣花在要求中火燃煤機組除役，忽視其他工廠污染，導致中龍鋼鐵趁隙坐大，排放的粒狀物自2020年起超越中火成為污染第一大，甚至連3座焚化廠的污染都增加，不止對不起台中市民，盧市府推動的「藍天白雲空汙治理計畫」，也淪為定期更新數據的作秀平台。
民眾黨則提名張仲翹、洪鑫任、邱于珊、許瑞宏、林俊凱、江和樹、魏嘉慶、葉諾凡、張睿倉、林欣德、洪志明等11人參選市議員。市黨部評估有坐3搶5的機會，母雞台北市副市長蔡炳坤生病後，蔡壁如主動扛起重擔，7月下旬就安排5次台中輔選。
有別於時力共同造勢，蔡壁如多半個別輔選，今上午為中西區許瑞宏造勢，競選總部在文青聚集的審計新村附近，她透露日前的「大眾走」活動中，自己發現中西區有特色文創糕餅店，也有因遲遲無法都更，導致變成年輕人口中的鬼屋大樓，新舊力量衝擊出很不一樣的火花。
蔡壁如認為中西區兼有城市的美麗與哀愁，應該將過往的繁榮找回來，建議許瑞宏一步一腳印走在路上和民眾接觸，觀察深夜時分的老城區有什麼景象，再提出解方，「我很佩服他的勇氣和創意，選舉是非常累人的事，白天有這麼多行程，晚上還要出來走選區、背氣球，但他真的風雨無阻完成了！」
許瑞宏在會中總結夜巡5大重點，針對商圈振興、友善行人、住宅安全、環境衛生、基礎建設等，提出自己的觀點與建議。