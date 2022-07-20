斯里蘭卡總統補選出爐！前總理「曾誓言辭職」如今卻當選

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國會主席於投票結果出爐後宣布，「根據憲法規定，威克瑞米辛赫當選為第八任代理總統」，代理總統將接續率領斯里蘭卡至拉賈帕克薩2024年11月剩餘的任期；這個結果對於反對派和示威者恐怕不是個令人滿意的結果，73歲的威克瑞米辛赫擁有國會最大黨斯里蘭卡人民陣線黨（SLPP）的支持，被認為過去一向拉賈帕克薩政治王朝的擁護者，就職總理期間也被示威者要求下台負責。
威克瑞米辛赫先前曾6度擔任總理，當示威者闖入可倫坡守備範圍時，其私人住宅曾被縱火，當時他以「避免權力真空」為由擔任代理總統，並安撫示威者將會辭去總理職位；然而在代理總統職責期間，他宣布延長國家緊急狀態，意味著警方與軍方能擁有更廣泛的權利，上周更下令軍方強制驅離佔領總統官邸、總統辦公室等國有建築的抗議分子。
消息指出，被罷黜的戈巴塔亞．拉賈帕克薩胞兄、同樣是前總統的馬欣達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）仍留在國內掌權，身為長年來把持斯里蘭卡政治王朝的領袖，馬欣達在選前極力推動斯里蘭卡人民陣線黨的議員，支持威克瑞米辛赫，而非同黨的阿拉哈佩魯馬；這也是因為威克瑞米辛赫過去確實在任職期間協助拉賈帕克薩家族成員多次免於司法監察調查與判刑。
儘管如此，威克瑞米辛赫作為一個頻頻出任總理、3度挑戰總統位置的老牌政客，外界對於其與國際貨幣基金組織（IMF）的紓困談判抱持希望；相較之下，另一位主要候選人、執政黨議員阿拉哈佩魯馬雖然是記者出身、連任五屆國會議員，甚至由反對派和示威者支持，但他卻沒有任何高層治理經驗，如何勝任在迫切需要IMF救助的國家元首角色方面並不被看好。
威克瑞米辛赫勝選不久後在議會發表談話，其中提到雖然該國「在黨派路線上存在分歧，但現在是共同努力的時候了」；這樣的選舉可能會再次加劇局勢，觀察人士認為，威克瑞米辛赫將會持續嚴厲鎮壓示威者，而抗議人士則會持續走上街頭，在沒有共識的情況下，斯里蘭卡的動盪不會簡單結束。