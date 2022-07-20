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斯里蘭卡總統補選出爐！前總理「曾誓言辭職」如今卻當選

▲斯里蘭卡國會今（20）進行總統補選，結果由臨時總統、前總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）勝出；示威者們得知消息後強烈要求總統與總理辭職下台負責。（圖／美聯社／達志影像）
▲斯里蘭卡國會今（20）進行總統補選，結果由臨時總統、前總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）勝出；示威者們得知消息後強烈要求總統與總理辭職下台負責。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-07-20 16:21:192022-07-20 16:36:17

斯里蘭卡外匯見底後國家迅速破產，當示威者湧入首都可倫坡總統官邸前，斯里蘭卡前總統戈巴塔亞拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）就倉皇搭乘軍機逃離海外，宣布辭職下台以示負責；稍早國會投票結果出爐，由目前臨時總統、前總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）拿下134票當選新總統之職，將完成拉賈帕克薩到2024年的任期。

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斯里蘭卡國會今（20）日投票決定代理總統人選，主要候選人包含前任總理、現任臨時總統威克瑞米辛赫、執政人民陣線黨議員阿拉哈佩魯馬（Dullas Alahapperuma），以及國家人民力量黨主席迪薩納亞克（Anura Kumara Dissanayaka）；一共225名成員組成的議會投票結果出爐，其中參與投票人數有223人、4票為廢票，有效票數219張票中134票支持威克瑞米辛赫續任總統， 82票投給了執政黨議員阿拉哈佩魯馬，僅3票投給迪薩納亞克。

▲斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫坦言，幾乎無力挽回崩潰的經濟局面。（圖／美聯社／達志影像）
▲斯里蘭卡前總理威克瑞米辛赫在國會補選中勝出，成為正式代理總統。（圖／美聯社／達志影像）
國會主席於投票結果出爐後宣布，「根據憲法規定，威克瑞米辛赫當選為第八任代理總統」，代理總統將接續率領斯里蘭卡至拉賈帕克薩2024年11月剩餘的任期；這個結果對於反對派和示威者恐怕不是個令人滿意的結果，73歲的威克瑞米辛赫擁有國會最大黨斯里蘭卡人民陣線黨（SLPP）的支持，被認為過去一向拉賈帕克薩政治王朝的擁護者，就職總理期間也被示威者要求下台負責。

威克瑞米辛赫先前曾6度擔任總理，當示威者闖入可倫坡守備範圍時，其私人住宅曾被縱火，當時他以「避免權力真空」為由擔任代理總統，並安撫示威者將會辭去總理職位；然而在代理總統職責期間，他宣布延長國家緊急狀態，意味著警方與軍方能擁有更廣泛的權利，上周更下令軍方強制驅離佔領總統官邸、總統辦公室等國有建築的抗議分子。

▲斯里蘭卡國會進行總統補選，抗議者在他們的帳篷裡觀看斯里蘭卡選舉過程的電視轉播。（圖／美聯社／達志影像）
▲斯里蘭卡國會進行不記名的總統補選，抗議者在他們的帳篷裡觀看斯里蘭卡選舉過程的電視轉播。（圖／美聯社／達志影像）
消息指出，被罷黜的戈巴塔亞．拉賈帕克薩胞兄、同樣是前總統的馬欣達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）仍留在國內掌權，身為長年來把持斯里蘭卡政治王朝的領袖，馬欣達在選前極力推動斯里蘭卡人民陣線黨的議員，支持威克瑞米辛赫，而非同黨的阿拉哈佩魯馬；這也是因為威克瑞米辛赫過去確實在任職期間協助拉賈帕克薩家族成員多次免於司法監察調查與判刑。

儘管如此，威克瑞米辛赫作為一個頻頻出任總理、3度挑戰總統位置的老牌政客，外界對於其與國際貨幣基金組織（IMF）的紓困談判抱持希望；相較之下，另一位主要候選人、執政黨議員阿拉哈佩魯馬雖然是記者出身、連任五屆國會議員，甚至由反對派和示威者支持，但他卻沒有任何高層治理經驗，如何勝任在迫切需要IMF救助的國家元首角色方面並不被看好。

▲斯里蘭卡國會進行總統補選，在代理總統的命令下，軍警獲得更廣泛的權力，實施更強力戒備與鎮壓。（圖／美聯社／達志影像）
▲斯里蘭卡國會進行總統補選，在代理總統的命令下，軍警獲得更廣泛的權力，實施更強力戒備與鎮壓。（圖／美聯社／達志影像）
威克瑞米辛赫勝選不久後在議會發表談話，其中提到雖然該國「在黨派路線上存在分歧，但現在是共同努力的時候了」；這樣的選舉可能會再次加劇局勢，觀察人士認為，威克瑞米辛赫將會持續嚴厲鎮壓示威者，而抗議人士則會持續走上街頭，在沒有共識的情況下，斯里蘭卡的動盪不會簡單結束。

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