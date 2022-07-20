林智堅論文案　台大：已成立審定委員會展開調查

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台大表示，有關碩士畢業生涉及論文抄襲事件，本校業依「國立台灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」成立審定委員會，並依程序展開調查，將於期限內完成審定。
台大提到，本案處理均遵循規定程序，並依要點規定，於召開審定委員會時，通知相關人員到場陳述意見或提出書面說明，審定委員會必要時得邀請被檢舉人的指導教授列席說明。
根據相關要點規定，對於受理的檢舉案件，將移請被檢舉人所屬學院於10日內組成審定委員會，並於2個月內完成審定，程序應以秘密方式為之。
審定委員會由被檢舉人所屬學院院長、系（所、學位學程）主管、院長遴聘之校內外專業、法律領域之公正學者及相關專家共5至7人組成，原系、所、學位學程人員不超過1/3，審定委員會的名單應予保密。與被檢舉人現有或曾有論文指導師生關係、口試委員、四親等內之血親或姻親、學術合作關係或其他利害關係人，不得擔任審定委員會委員。
審定委員會得視檢舉情形審查論文，包含論文內容及結果的真實性、確認是否由他人代寫、比對文獻引用情形及審查論文原創性、貢獻度等。待審定完竣後，應做成具體決議，論文違反學術倫理認定，應有2/3以上委員出席，以出席委員2/3同意行之。
經審定確認博、碩士學位論文違反學術倫理情節重大者，應予撤銷學位，通知繳還學位證書；經審定未達前項程度，但仍有違反學術倫理情形者，審定委員會可限期命被檢舉人修正、公開道歉或採取其他適當的處置。