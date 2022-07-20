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小米手環7、筋膜按摩槍限時打對折！只在「這間」快閃店

▲小米將於7/28～8/7在台北信義香堤廣場推出小米快閃店，完整展示小米智慧家庭生態的運用，同時推出小米手環7限量閃購優惠。 (圖／記者周淑萍攝)
▲小米將於7/28～8/7在台北信義香堤廣場推出小米快閃店，完整展示小米智慧家庭生態的運用，同時推出小米手環7限量閃購優惠。 (圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-07-20 17:37:38

小米今（20）日宣布在台灣推出第二間直營服務中心－「小米台中直營服務中心」，預計將於8/13正式在台中一中商圈開幕，開幕當日祭出「4大免費服務」。此外，7/28也在台北信義香堤廣場推出小米快閃店，完整展示小米建構的智慧家庭生態，同時還推出小米手環7、筋膜按摩槍等限量5折優惠，快把握時間衝一波！

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小米宣布在台灣第二間直營服務中心落腳台中一中商圈，將於8/13開幕，服務中心為小米官方直營，以快速的服務效率、簡易的障礙排除與產品的使用諮詢。「小米台中直營服務中心」8/13開幕當天將推出五大好康服務，包含免費手機貼膜、免費手機健檢換好禮、手機維修免服務費、廢手機回收再送小米之家台中直營店購物金500元。

針對一系列的新品上市，小米特別於7/28~8/7，在台北信義香堤大道南段舉辦「探索米星系 智慧生活+小米快閃店」活動，現場展示精品旗艦Xiaomi 12系列等超過20款全新發佈的手機與熱門智慧家庭產品。活動現場將分成，「米星系啟航」、「萌寵星球」、「食物風暴」、「萬有吸力」「登陸米星球」與「智慧生活牆」等六大特色展區，完成任務就能獲得限量商品優惠券。

▲小米新品。(圖／記者周淑萍攝)
▲小米針對毛孩首度引進寵物餵食器和飲水機。(圖／記者周淑萍攝)
另外，於活動期間每日精選一款熱門品項，推出5折限量閃購優惠，包含Xiaomi 手環 7、Xiaomi 筋膜按摩槍等；同時，將不定時推出加碼活動，包含「太空任務」一元競標、「星際考驗」現場問答拿好禮等驚喜，即日起至活動頁面完成線上報名，再送100元購物金。

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