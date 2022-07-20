▲ 所有車型免費更新！保時捷 Taycan 全車系更新為 2023 年式軟體

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根據車輛交付時間的不同，車主將可享受到動力系統效率提高以及保時捷通訊管理（PCM）、保時捷互聯和駕駛輔助三個系統的新功能和改良。此次也透過 FoD（function on demand）新增部分功能與選配，讓車主在購車後仍可解鎖新功能，並將強化所有 Taycan 車款的 OTA 更新能力。此次更新將免費提供給全球車主，屆時可在保時捷服務廠進行更新。





Taycan 車系副總裁 Kevin Giek 表示：「此計畫讓所有車主都能受益於 Taycan 的持續不斷的發展和進化。自 2019 年以來，我們在該車系的各方面都進行廣泛改良。包含增添新功能、對其他功能進行修改和調整，進一步強化車主體驗。預計在更新後，任何曾駕駛過上市初期 Taycan 的駕駛人都會對於車輛在這次的改良感到驚喜。」保時捷內部將此更新稱為「uPdate」，因為從 2022 年 7 月開始製造的 2023 年式車型在車身號碼皆含有大寫字母「P」。





確切的更新內容以及必要的回廠時間取決於 Taycan 的相關軟體狀態。車齡越久的車型，所需安裝的改進和更新也將會越多。





22 kW 車載充電器也在近期列入回廠改裝項目，車主可利用至車廠進行軟體更新時，自費安裝此項改裝。藉著高達 22 kW 的充電容量，較大動力車型的充電速度將明顯加快。





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