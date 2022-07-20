▲ 所有車型免費更新！保時捷 Taycan 全車系更新為 2023 年式軟體

根據車輛交付時間的不同，車主將可享受到動力系統效率提高以及保時捷通訊管理（PCM）、保時捷互聯和駕駛輔助三個系統的新功能和改良。此次也透過 FoD（function on demand）新增部分功能與選配，讓車主在購車後仍可解鎖新功能，並將強化所有 Taycan 車款的 OTA 更新能力。此次更新將免費提供給全球車主，屆時可在保時捷服務廠進行更新。
Taycan 車系副總裁 Kevin Giek 表示：「此計畫讓所有車主都能受益於 Taycan 的持續不斷的發展和進化。自 2019 年以來，我們在該車系的各方面都進行廣泛改良。包含增添新功能、對其他功能進行修改和調整，進一步強化車主體驗。預計在更新後，任何曾駕駛過上市初期 Taycan 的駕駛人都會對於車輛在這次的改良感到驚喜。」保時捷內部將此更新稱為「uPdate」，因為從 2022 年 7 月開始製造的 2023 年式車型在車身號碼皆含有大寫字母「P」。
確切的更新內容以及必要的回廠時間取決於 Taycan 的相關軟體狀態。車齡越久的車型，所需安裝的改進和更新也將會越多。
22 kW 車載充電器也在近期列入回廠改裝項目，車主可利用至車廠進行軟體更新時，自費安裝此項改裝。藉著高達 22 kW 的充電容量，較大動力車型的充電速度將明顯加快。
重要更新一覽：
- 動力系統：四輪驅動車型在「Normal」和「Range」駕駛模式，且為部分負載狀態下，前方電動馬達將幾乎完全停止提供動力並斷電。而在滑行和靜止時，前後軸皆不會有動力輸出，意味著電動飛輪減少摩擦損耗，進而增加車輛續航里程。位在中央顯示幕中的四輪驅動指示器現在將作為動力流向指示器，讓駕駛更易於觀看即時行駛狀態。此外，動能回收系統也進行策略性強化，即使駕駛更改駕駛模式，如今將可保留設定，而不會自動回復初始設定，增加車主便利性。2020 和 2021 年式的 Taycan 車型將可進行這些更新。
- 熱能管理：Taycan將擁有更優異的電池控溫，尤其是在外部溫度較低的情況下，能使 Taycan 在更廣泛的電量區間內更頻繁地快速充電。相較過往，來自電子零件的廢熱將更加有效地用於調控電池溫度。這項更新可以讓 2020 年式和 2021 年式 Taycan 車型的續航里程提高，並縮短充電時間。
- 保時捷通訊管理系統和互聯系統：提供全新功能、起始頁面擁有全新繽紛的設計並且更易操作。在 2020 至 2022 年 2 月中旬所生產的 Taycan 車型，此項更新將語音控制強化並內建 Spotify 應用程式、提供無線Android Auto。在導航系統中可以根據充電容量篩選充電站。2021 年式 Taycan 車型強化抬頭顯示器中的導航地圖以及其他功能，顯示內容也有所擴增。此外，所有 2023 年式之前的 Taycan 車型，現在都可以透過語音控制使用車載系統。
- 輔助系統：部分系統將可在更多情境中協助駕駛者。停車測距輔助系統的感測器擁有更廣泛的偵測距離，搜尋可用停車位將有所改良，因此現在可以為駕駛者提供更小的停車位。這些改良功能將適用於2020、2021 和 2022 年式 Taycan 車型。
- 開放售後隨選安裝功能：2020、2021 和 2022 年式的所有 Taycan 車型現在也可應要求，提供包含車門和尾門的保時捷智慧型免鑰匙系統。此外，新年式車型的 OTA 軟體更新選項也已進一步擴增。