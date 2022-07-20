▲ 南台灣首間綠電門市投入營運　Gogoro 台南公園親子都會概念店新登場

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Gogoro 產品長彭明義表示：「Gogoro 城市都會概念店集結三大要素，從永續出發的 100% 綠電供應、全系列試乘與主題門市，並發展門市獨特的專屬體驗。Gogoro 台南公園親子都會概念店，擁有百坪的 Gogoro 親子體驗空間，讓親子賞車時可以在兒童嬉樂園地共享快樂時光。」

× Gogoro 產品長彭明義表示：「Gogoro 城市都會概念店集結三大要素，從永續出發的 100% 綠電供應、全系列試乘與主題門市，並發展門市獨特的專屬體驗。Gogoro 台南公園親子都會概念店，擁有百坪的 Gogoro 親子體驗空間，讓親子賞車時可以在兒童嬉樂園地共享快樂時光。」

根據 Gogoro 車主輪廓調查，Gogoro 在台南市的女性用戶比例高於全台平均值近 3 個百分點，其中最受女性喜愛的經典車款 Gogoro 2 Delight 的銷量更明顯高於其他城市。Gogoro 結合地方門市反饋，瞭解台南市區因歷史沿革，商家密集且街道較小，機車相對便利好停放的特性，成為親子族接送小孩或購物的主選交通工具，造就全台南市電動機車截至 2022 年 5 月止，數量高達 52,811 輛。





南區首家綠電門市 Gogoro Delight 主題門市上線





踏入全新設計的 Gogoro 台南公園親子都會概念店，映入眼簾的是近期全新發表的 Gogoro Delight 專屬主題區，精心設計的配件牆，擁有豐富的配件讓消費者能夠選搭。





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二樓則是開闊明亮的新車展示區及親子遊憩區，展示空間陳設 Gogoro 全系列車款，所有顧客都能在眾多車款中挑選出最適合自己的座駕；而根據 Gogoro 車主輪廓調查，台南市的 Gogoro 女性車主佔比高達 57%，其中包含許多親子族群，為了讓親子賞車時更加溫馨歡樂，特別打造百坪兒童遊戲親子主題區，讓小朋友開心玩樂，媽媽也能安心賞車。





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即日起至 7/31，前往全台 Gogoro 門市使用 Delight 專屬濾鏡與全新車款 Gogoro Delight 或主題門市風格櫥窗合影，設定公開上傳貼文至個人臉書、IG 或 IG Story，即可現場兌換 Delight 好感香氛貼。





台南多間服務門市投入營運





為歡慶 Gogoro 台南公園親子都會概念店以嶄新面貌登場，7/23（週六）將舉辦綠能小騎士親子活動，透過有趣的說故事帶領小朋友認識永續環保，並搭配互動體驗，讓小騎士學習交通規則，現場還有多肉植物 DIY 活動。欲知更多活動報名詳情，請洽 Gogoro 台南公園親子都會概念店。





自試營運期間起，凡於 Gogoro 台南公園親子都會概念店購車，加送「Gogoro 磁吸巧納包 - 萬用提袋」，數量有限，贈完為止；而於活動期間至 Gogoro 台南公園親子都會概念店拍照上傳及打卡，還可獲得 Stay Creative 明信片著色紙。





除了 Gogoro 台南公園親子都會概念店投入營運外，Gogoro 安南北安門市和 Gogoro 台南健康門市也於近期上線投入在地營運，有望帶動台南在地電動機車銷售和服務量能。



