全家中元開賣「怪獸級褔箱」 他開到這物網欽羨：賺到了
過年福袋開不夠，現在中元節還有福箱可以開。針對即將到來的中元普渡，全家超商在門市開賣「怪獸級福箱」，每箱售價399元，內含12種隨機飲料、零食、泡麵等商品，隨箱附贈《民雄鬼屋》電影票優惠券、怪獸抽獎券、防疫好物、精美小物，最大獎可抽20萬元旅遊金，精美小物則是聯名商品，就有網友開到皮卡丘隨行杯，直呼賺到了。
「怪獸級福箱」外觀融入官將首元素，箱子側邊還藏有插香設計，內含12種隨機飲料、零食、泡麵，最大亮點則是在隨箱附贈的「怪獸抽獎券抽獎券」及「精美小物」，抽獎券最大獎是旅遊金20萬元，而根據網友目前開箱結果，「精美小物」可能是手沖壺、KAKAO馬克杯、APUJAN矽膠冰塊盒、航海王搥背棒、寶可夢隨行杯、名偵探柯南大浴巾等聯名商品。
網友認為「光零食飲料原價買應該就超過399了，這樣感覺蠻划算的，至少隨機贈品就算拿到小物也不會這麼難過。」不過還是有開到NYA貓咪杯套、霹靂杯墊的民眾難掩失望。除了福箱之外，全家也引進多款中元限定巨型零食包，原先的乖乖、Pocky、可樂果、浪味仙等零食都變成怪獸級放大版，「全+1社群電商」更獨家開放預購高人氣的泰國恐龍谷脆餅。
農曆七月趨吉避凶，全家趁勢推出官將首護身周邊，即日起至8月23日前，買中元指定商品滿200元，可用49元加購官將首御前護身環保袋，或是109元加購肩上護法平安巾，藍色蝙蝠款搭配官將首臉譜線條，代表祈福平安；黑色臉譜款以官將首「三點金」臉譜為設計，意味平安擋煞。
搶攻中元商機，7-ELEVEN則以零食搭配用品提升附加價值，像是「白沙屯媽祖祈福箱」加送過爐的白沙屯媽祖安全帽造型鑰匙圈，「咖波享樂組合包」有咖波後背包及收納袋，品客隨行保溫杯組更是一上架就引發消費者搶買。