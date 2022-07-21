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備料很專業卻毀在調味？網友激推日本1特殊設計神物

▲近日有款醬油引發網友熱議，亮點就是引進日本特殊設計，不怕打破、翻倒，甚至傾瀉而出壞了下廚興致。（示意圖／資料照片）
▲近日有款醬油引發網友熱議，亮點就是引進日本特殊設計，不怕打破、翻倒，甚至傾瀉而出壞了下廚興致。（示意圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2022-07-21 14:15:02

不知大家是否有個經驗，在料理時不小心手忙腳亂打翻醬油，或是醬油一不小心倒太多毀了整鍋料理，幾次下來懊惱採買回來的醬油都是浪費居多，如今有這樣心聲的消費者有福了！近日有款醬油引發網友熱議，亮點就是引進日本特殊設計，不怕打破、翻倒，甚至傾瀉而出壞了下廚興致。

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自去（2021）年起，不論是在ptt論壇或是我愛全聯好物老實說臉書社團，有許多網友激推一款日本包材設計的日式風味醬油。一查發現是國內少見的擠壓瓶包裝，引進日本獨創技術，可以輕易地透過擠壓來控制醬油使用量，此外，特殊的瓶口設計，將開口縮小，料理時能隨心控制使用量並多次逐量調味，再也不會發生倒太多醬油的窘境，難怪造成口碑大爆棚。網友分享「在日本真的很多這種包材的調味料」、「容易控制用量，不會滴得到處都是」、「不會失手倒太多真的是我們主婦的福音，每次浪費醬油都好心疼」、「不會失手倒太多而且能單手操作，真的是可以頒發諾貝爾獎給這瓶醬油!!」。

▲創新擠壓瓶具備特殊瓶口設計，將開口縮小，不會一開瓶就讓醬油傾瀉而出，方便使用者控制用量，多次逐量調味，輕鬆料理不失敗。（圖／品牌提供）
▲創新擠壓瓶具備特殊瓶口設計，將開口縮小，不會一開瓶就讓醬油傾瀉而出，方便使用者控制用量，多次逐量調味，輕鬆料理不失敗。（圖／資料照片）
這款創新擠壓瓶是台灣醬品界龍頭龜甲萬，針對旗下產品料亭和露(日式風味醬油)進行的包材改版。主要是日式風味醬油在日本非常盛行，幾乎家家戶戶都有，也是許多下廚者必備的調味料之一，此外擠壓瓶在日本相當普遍，這也是我們看日劇許多料理者都能從容優雅下廚並端出美味料理的原因。

▲這款創新擠壓瓶是台灣醬品界龍頭龜甲萬，針對旗下產品料亭和露(日式風味醬油)進行的包材改版。（圖／截取自PTT論壇）
▲這款創新擠壓瓶是台灣醬品界龍頭龜甲萬，針對旗下產品料亭和露(日式風味醬油)進行的包材改版。（圖／截取自PTT論壇）
▲全聯社團有許多網友激推：「用途廣又方便」、「超適合料理小白」、「不管做什麼料理都加它XD」、「好用不膩口」。（圖／擷取自網路）
▲全聯社團有許多網友激推：「用途廣又方便」、「超適合料理小白」、「不管做什麼料理都加它XD」、「好用不膩口」。（圖／擷取自網路）
日式風味醬油因添加鰹魚、昆布、香菇等萃取物，比起傳統醬油更多了一個「鮮」味，更可以百搭各式料理，不容易出現料理死鹹的狀況，能輕鬆為料理增鮮提味。難怪近期在社團吹起搶購潮，全聯社團有許多網友激推：「用途廣又方便」、「超適合料理小白」、「不管做什麼料理都加它XD」、「好用不膩口」。甚至知名吃播Youtuber也在影片中使用過。

▲知名吃播Youtuber也在影片中使用過這款醬油。（圖／擷取自網路）
▲知名吃播Youtuber也在影片中使用過這款醬油。（圖／擷取自網路）
此款醬油近日在全聯優惠促銷中，07/22-8/04買一送一直接兩瓶帶回家。網友激推的醬油真的要趕緊手刀搶購，免得被一用圈粉的消費者搶光屆時撲空。靠著此款神物再也不用含淚吃調味失敗的料理了，直接從料理新手班畢業，道道出好菜！

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