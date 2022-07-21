今日最聚焦／入境再鬆綁！旅行業望洋興嘆：沒幫助的喜訊

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李奇嶽指出，這些所謂的「外國客層」為數不多，不是旅行業會接待的團體，可以視為和商務需求同類，不會是重要的客群也不會是重要的客源，不過交通部次長陳彥博日前也接了指揮中心副指揮官，政府開放的角度和速度未來應該會加快，「但只是加快有沒有用」，相關的配套要趕快公布。
現在的跨境旅遊有一些困難和跳戰，民眾要做開放之後疫情還是可能會有回升的心理準備，「這就是每一個從管制到開放的國家，都一定會發生的事情」，那麼在疫情的考量上，中重症的照料量能相關指揮中心有它的考量，但既然要逐漸放寬，下階段可能就會是零隔離的「0+7」版本的入境管制。
零隔離對於觀光客來說，自然是美事一樁，「但免是免隔離」，出團遊玩的時候是否會繼續台灣的一大推力，竟算是不隔離ㄌ了，那麼自主0+7是可以換飯店呢？還是只能單一處不能換？，更何況現在機位管治，僅開放2.5晚人入境，，最好的方法是兩者的名額要額度脫鉤，就很容易開了外國客也訂不到位子。
而染疫理賠最後還是要回到「保險的」議題上，目前市場上沒有保險可以保，也只有日本政府帶頭開始推動，「旅行不便險，保險公司說要刪，這麼多旅客要來台灣來，生病了要怎麼處理，總不可能叫旅行社賠啊。」在國門開放的速度上，李奇嶽說，面對疫情急不得，「光是日本前後總共關了4次，一定是緩步進行，循序漸進地開，累計經驗，日韓也都是有限額，我們防疫做法和歐美又截然不同，不斷地嘗試修正是好事。
而展望疫情後觀光，國旅預計將不同於過去的都會型旅遊方式，會偏好花東、山邊、海邊等大自然遊程，另外近期持續發展的鐵道觀光也會是未來可以期待的發展方式，將吸引到鐵道旅遊迷，而價格又比日本來的更有競爭力。