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Toyota Yaris Cross GR Sport正式在日本上市

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-07-20 18:25:20

台灣暫時可能還無緣見到的Yaris Cross，在日本推出了GR Sport版本，為這款小型跨界休旅車增添更多動感氣息。

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GR Sport車型並不是像在車名前掛上GR的正統高性能車，而是像換上專屬GR Sport套件的運動化車型。新推出的Yaris Cross GR Sport自然也配上了全套的專屬套件。

在外觀上，車頭換上專屬格狀水箱護罩與下氣壩，並在水箱護罩內嵌有專屬銘牌，車尾部分，後保桿下飾蓋換為黑色蜂巢狀樣式與車頭相互輝映，車尾右側也一樣有專屬銘牌。胎圈組則是18吋多輻式鋁合金圈搭配了尺寸為215/50R18之Falken FK510性能胎，煞車卡鉗也換上紅色塗裝搭配GR標誌，強化運動感。

座艙中，以黑色為基調搭配槍色飾板，前座跑車化座椅頭枕上繡有GR徽飾，配上同樣嵌有GR銘牌的三輻式跑車真皮方向盤，排檔桿也採真皮包覆，以及配有金屬踏板。

動力部分則維持原配置，有油電混合動力與自然進氣版本，皆搭載1.5升引擎，最大馬力分別為91PS與120PS，雖然動力輸出未更動，不過油電版本有針對電動馬達輸出特性予以調整，增加加速感；另外，為強化操控性，在底盤部分予以強化，在底盤中段與車尾共增加了三組強化結構桿，懸吊也降低了10mm，此外，包括避震系統、轉向系統都有重新經過運動化調校。

全新導入日本的Toyota Yaris Cross GR Sport，自然進氣版本建議售價是236.7萬日圓起，油電混合版本則是275萬日圓起。

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