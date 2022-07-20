心臟與大腦之間的對話　揭秘5招激活「迷走神經」緩解壓力

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迷走神經的功能是什麽根據外媒Insider報導，迷走神經是大腦與心臟溝通的關鍵，許多的認知、情感和生理調節都與迷走神經有關。它控制著人體許多重要的功能，例如消化、心率、出汗、語言、味覺、呼吸、免疫反應、情緒調節，甚至還有打噴嚏、吞嚥、咳嗽等反射動作。
隨著年紀漸長或是生活中的巨大壓力，都有可能造成迷走神經受損、失調，進一步造成抑鬱或焦慮。因此通過運動鍛煉迷走神經，可以有效緩解壓力、改善健康。有研究發現，迷走神經活躍的人，在面臨壓力時，往往更容易冷靜下來。結合這些因素，激活迷走神經，可有效治療焦慮和抗抑鬱。
▲ 激活迷走神經，可有效治療焦慮和抗抑鬱。（示意圖／Pixabay）
如何激活迷走神經一、瑜伽
瑜伽運動可作爲激活迷走神經的一種方法，這裏推薦「呼吸冥想」（Sudarshan Kriya Yoga，簡稱SKY）。 SKY瑜伽以特定的自然呼吸節奏來協調身體、心智和情緒，可以有效提高注意力，放鬆身體，更提高睡眠質量。
二、盒子呼吸法（Box Breathing）
盒子呼吸法，又稱箱式呼吸法，透過減慢呼吸頻率，調節緊張的情緒。 5分鐘的深、長呼吸，有助於促進交感神經和副交感神經系統活動之間的平衡，最終緩解焦慮。
三、冷水浸泡
冷水對身體的衝擊，會觸發交感神經系統，進一步刺激迷走神經。洗個冷水澡能減緩心率、引導血液流向大腦，反而可以產生鎮靜作用，有助於緩解壓力。
▲ 冷水可刺激迷走神經，讓身心放鬆。（示意圖／Pixabay）
四、運動
運動讓心率加快，是調節迷走神經的好方法，例如健走、舉重、游泳、彼拉提斯等等。通過讓身體進入高度活躍的狀態，可觸發迷走神經，並快速恢復平靜狀態，從而調節壓力。
五、三段式呼吸法
研究表明，通過調節呼吸，可以有效降低皮質醇，也就是壓力荷爾蒙的水平。三段式呼吸法，就是透過鼻子慢慢吸氣，讓空氣進入腹部、胸腔、胸部，接著稍微停頓，最後慢慢呼氣，讓空氣沿著胸部、胸腔、腹部慢慢退出去。
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